Chandiramani llama al consenso y niega que el “tétrico” panorama de la Ciudad presentado por la oposición en el primer debate presupuestario sea la realidad de Ceuta

Sin sorpresas. Trece votos a favor (los del PP), once en contra (los de PSOE, Caballas y MDyC) y una abstención (la de Ciudadanos). El debate en el Pleno sobre la aprobación inicial de los Presupuestos de la Ciudad para 2018 concluyó como casi cualquiera hubiera podido apostar y con la consabida, por repetida, apelación de la consejera de Hacienda, este año Kissy Chandiramani, a que tanto los partidos de la oposición como cualquier entidad o persona física plantee ahora alegaciones al reparto de los más de 300 millones que gestionará el Gobierno de Ceuta el año próximo para, si es posible, “mejorarlo”, aunque Aróstegui auguró poco recorrido a la voluntad de consenso: “Aquí solo nos han aprobado el Plan de Empleo Juvenil y lo quitaron al año siguiente: hoy toca decir que nos van a escuchar pero mañana será decir otra vez no”, recordó.



Previamente, durante algo más de cinco horas, cada partido expuso sus apoyos, pegas y reparos al planteamiento del Ejecutivo. En la oposición, un panorama azul oscuro casi negro sobre el futuro de la ciudad. Desde el Gobierno, un realismo crítico optimista.



“Este escenario negativo y pesimista que exponen no es verdad: creemos en Ceuta, en los ceutíes y en la ilusión y vamos a seguir trabajando por esta ciudad”, dejó claro Chandiramani, que sola con la muleta que le dio Emilio Carreira como portavoz del Grupo Popular tuvo que lidiar con las críticas de todos los partidos de la oposición, que pusieron al Ejecutivo de “despilfarrador” para arriba pese a los guiños de los Populares a algunas propuestas como la de quitar la Tasa de Guarderías Infantiles de Caballas, que con toda probabilidad prosperará.



El líder de la oposición, el portavoz del PSOE, Manuel Hernández, condensó en su última intervención en doce puntos su durísimo retrato de una ciudad “cuyos hijos tienen que irse”, lastrada por “más paro y más pobreza” que solo se aferra a “pedir más dinero al Estado para mantener su red clientelar y su red de cargos políticos, varios investigados por corrupción y uno en la cárcel”.



Carreira recibió la avalancha de reproches de los socialistas como una ristra de “barbaridades” y afeó al PSOE que “pida a los demás que impongamos nuestra voluntad a un tercer país con el que trabajamos desde la colaboración cuando ustedes siempre lo hicieron desde la sumisión”. “Ninguna de sus negras profecías se va a cumplir porque cuando gobiernan aquí solo progresan ustedes”, espetó a Hernández antes de “rogar” a Aróstegui que “no maldiga más nuestras políticas”.



No menos crudo había sido el representante de Caballas previamente, sobre todo con la consejera. “No sé si se ha convertido en ‘Antoñita la Fantástica’ o tiene la cara más dura que el cemento armado”, inició su segundo turno en el uso de la palabra, en el que insistió en que el Gobierno de Vivas “está todo el puñetero día haciendo campaña electoral con los medios, las vallas publicitarias y el presidente dando la manita en las cenas de mayores”.



“Sus Presupuestos son suyos, para ustedes, para su rollo, que no tiene influencia en la sociedad y el futuro de Ceuta”, espetó.

Carreira: “¿Fiarnos de un tercer país? Yo me fío más en España”

Sobre las reiteradas críticas a Vivas y Cucurull por el funcionamiento de la frontera, Carreira planteó al PSOE si no hubiera sido mejor gastar “40 ó 50 de los 140 millones que se gastaron en construir la nueva cárcel de la ciudad”. “¿Por qué apostaron por un centro penitenciario? ¿Creían que era la solución? Nosotros hemos hablado con el Gobierno de España y estamos seguros de que, ahora que tenemos una cárcel estupenda, que seguramente contribuirá a nuestro desarrollo económico, hace falta que las infraestructuras y el personal destinado en la frontera responda a los flujos que dificultan las relaciones comerciales entre buenos vecinos”, terminó. No obstante, el consejero preguntó a la oposición si alguien aboga por “fiar a un tercer país” el futuro de Ceuta. “Yo me fío más de España”, concluyó el miembro del Ejecutivo, que también afeó al PSOE haber sido “sumiso” desde La Moncloa ante el país vecino cuando ahora protesta porque las relaciones se lleven en términos de “colaboración”.