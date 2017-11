“Viven estancados en su mayoría absoluta, avalan lo que hacen y reiteran sus tremendos errores”, dice Aróstegui

El concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui, ha equiparado al Gobierno con la “orquesta del Titanic” advirtiéndoles de que su mala gestión va a traer problemas graves a la ciudad. “Viven estancados en su mayoría absoluta, avalan lo que hacen y reiteran sus tremendos errores”, ha criticado en su discurso contra los Presupuestos llevados hoy a su aprobación inicial.

Aróstegui ha cuestionado la utilidad de unas cuentas “que ustedes modifican a su antojo” y que, por lo tanto, “quedan desvirtuadas”. Ha denunciado que el Gobierno está recibiendo 150 millones de lo que pagan los españoles. “De gente que lo pasa muy mal. Deberían tener cuidado para que ese dinero no sea un privilegio injusto. Malversan la realidad, guardan el dinero que reciben y lo dedican a gastos superfluos. Si no hay responsabilidad esto va a pasar factura, parecemos unos chupópteros e irresponsables”.

Caballas ha denunciado el enorme gasto en nóminas de cargos públicos, lo que ha tildado de “disparate” y ha acusado al PP de mantener un gobierno “decadente, el ejercicio prologado del poder los ha hecho inservibles. Tienen plantillas escasas y descompensadas. Dicen verdades a medias, no han recuperado las plazas amortizadas. Tienen los negociados desmantelados. Esta administración está gripada”, ha dicho.

Aróstegui ha critidado el descontrol en los gastos de subvenciones hasta convertirlo en un “monstruo” al que van “añadiendo partidas sin saber para qué o por qué. Priman más las subvenciones que la finalidad. Deberían auditarse”.

La política de inversiones ha sido calificada de “injusta” y Aróstegui ha acusado al presidente de Vivas de considerar a los ceutíes “idiotas” al justificarles gastos como los 8 millones en la Gran Vía.

“Los jóvenes no ven futuro, no tienen perspectiva, no encuentran trabajo, ni ambiente óptimo y se van o se quieren ir”

Entre el grueso de partidas de inversión, ha denunciado que solo un 20% va a barriadas, situando a Ceuta como “la capital de la desigualdad. Los jóvenes no ven futuro, no tienen perspectiva, no encuentran trabajo, ni ambiente óptimo y se van o se quieren ir. Ceuta tiene por un lado empleados públicos que vivimos bien y acomodados, y un sector privado con los sueldos peores y contratos precarios”.

Aróstegui ha advertido al PP de que está fomentando una Ceuta con una terrible desigualdad. Tienen que cambiar de mentalidad. Hay cifras que mueven la conciencia. Tienen que cambiar, la paciencia de la gente no es ilimitada. La desigualdad no puede perpetuarse”, ha dicho.

“Están desatendiendo a la gente. Sigan tocando sus violines, pensando que todo lo hacen bien. Ahí fuera cada vez hace más frío, la lista de víctimas se amplía, la paciencia se agota, Ceuta corre un serio peligro”, ha reseñado.