La diputada ha enumerado los cuantiosos problemas a los que la Ciudad no ha podido dar solución

MDyC ha arremetido contra el Presupuesto de la Ciudad del que, dice, solo viene a “demostrar las mentiras del PP”. Su diputada, Fatima Hamed, ha hablado del “desgobierno” de estos 20 años de Gobierno y ha enumerado los cuantiosos problemas a los que la Ciudad no ha podido dar solución.

Por ejemplo, el económico. “Su inacción ha empeorado la situación sin hallar modelo de desarrollo que sustituya al de los bazares. La sociedad se divide en el sector afortunado y el abandonado, al que ustedes le dan la espalda”, ha denunciado Hamed.

“No tienen un programa, no creen en el futuro de Ceuta. Son unos derrotistas, solo reparten el dinero entre su corte de milagros para continuar en sus poltronas. Somos la Ceuta de la deuda”, ha lamentado.

“No se puede romper el círculo vicioso del desempleo o la desigualdad”

Hamed ha aludido al funcionamiento de cada consejería, o mejor dicho al “no funcionamiento” y ha ironizado sobre el “corta y pega” de unos presupuestos que no sirven para esta ciudad. Puerto, comercio, turismo… nada funciona como debe, según Hamed. Y por encima de todo ello, el gasto social. “No hay soluciones a los problemas de Ceuta”, “no se puede romper el círculo vicioso del desempleo o la desigualdad”.

MDyC ha acusado al Gobierno de vivir, sencillamente, “en otro mundo”, “en una burbuja en la que no saben los problemas de la ciudad. Los de vivienda y desempleo no los atajan”, ha puntualizado Hamed, peleona con los tiempos, debido a que no ha podido explicar todo lo preparado en el encorsetado reparto de intervenciones.

“Los planes de empleo son también una desvergüenza”, ha reseñado, denunciando, entre el ramillete de males expuestos cómo “la plantilla del Ayuntamiento se ha reducido un 25% o la inexistencia de partidas para construir viviendas”.

“Solo saben engañar a la gente. Han sido incapaces de levantar un edificio”, ha expuesto.

Especialmente dura ha sido Hamed con los Servicios Sociales, área en la que se nota su máxima implicación. “Los interpretan a su antojo. Si me da una lista de verdadero gasto social, le voto estos presupuestos”, ha ironizado, segura y denunciadora de que lo que figura como gastos no lo son tales.