Preocupación de MDyC sobre el futuro tanto de la Iglesia de la Almadraba como de la mezquita

Una moción del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en relación con la realización de un estudio y una ejecución de mejoras en la barriada de la Almadraba terminó con la puesta encima de la mesa de la situación que se vivirá en relación con el futuro proyecto de reforma de la N-352.



Una proyecto que para Hamed preocupa sobre el futuro tanto de la Iglesia de la Almadraba como la mezquita que está en esta barriada.



La respuesta por parte del consejero de Fomento, Néstor García, fue de que en las distintas reuniones que la Ciudad ha tenido con los responsables del Ministerio de Fomento se les ha hecho saber la gran raigambre que los dos templos tienen en la barriada en particular y en gran parte de Ceuta en general.



De todas maneras, aludió a que todavía no se ha finalizado este proyecto y que es cierto que a la Ciudad se le está teniendo en cuenta porque han sido muchas las reuniones que se han producido sobre este particular. Sin embargo, especificó que hasta que no esté terminado no se podrá decir nada en concreto.



Recordemos que esa segunda fase de reforma de la N-352 lleva aparejada una actualización del núcleo de población.