Indica que una cuestión diferente es la situación que se vive en la Avenida Cañonero Dato por circunstancias que son consecuencia de la problemática de la ciudad

El presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, pasó por los micrófonos de Cope Ceuta y las cámaras de Faro TV. En un análisis sobre la situación del Puerto no podía faltar el hablar de cruceros y más después de la celebración del Foro que tuvo lugar hace un par de semanas. Un análisis que, confía, sirva para un antes y un después en la implicación de todos los sectores de la ciudad en este negocio portuario. Pero también hablamos de inversiones y de la seguridad, sin olvidar la necesidad de reformar la Avenida Cañonero Dato.

-En el Foro sobre cruceros que se celebró hace dos semanas, los especialistas señalaron que el Puerto de Ceuta había hecho sus deberes. ¿Sintió satisfacción?

-La verdad es que siempre se puede mejorar. Por supuesto, estas palabras dichas por especialistas en la materia como los que tuvimos la suerte de contar con ellos siempre son de agradecer, pero nos hacen no dormirnos en los laureles, sino gozar de un mayor compromiso con la sociedad ceutí.

-La apuesta de ustedes ha sido clara.

-Nosotros apostamos, en un momento determinado por un nicho de mercado dentro del mundo de los cruceros que marca la tendencia en otros puertos de nuestro entorno. Hablamos de cruceros con casi 330 metros de eslora y para ello fue necesario, desde luego, realizar una serie de obras en el Muelle de España. Hasta hace dos años nosotros recibíamos cruceros con una media de entre quinientos y ochocientos pasajeros, ahora hemos pasado a cruceros con dos mil quinientos cruceristas. Es un trabajo que se había diseñado hacía tres años, porque es la perspectiva en que normalmente se mueve este negocio portuario. Luego, estaba la cercanía al casco urbano, que siempre nos habían manifestado que era un atractivo que debía ser potenciado. Para ello, hemos invertido más de dos millones y medio en una obra que supuso el derribo de los almacenes, el realojo de los mismos y la realización de la obra con el objetivo doble de contar con una logística que permita el recoger a los turistas en unas condiciones adecuadas y luego, tener una seguridad con la que antes no contábamos o, por lo menos, no era como la actual. El mundo del crucero es muy volátil y si denotan problemas de seguridad se van rápido y no vuelven.

-¿Han sentido soledad en algún momento?

-Primero estuvimos recabando información y luego hemos puesto encima de la mesa un nuevo mercado para el puerto. Nosotros tenemos que hacer un trabajo mancomunado en el que cuando venga un crucero tengamos los comercios abiertos, donde haya excursiones dentro de la ciudad. Los especialistas nos han dicho que no tengamos ansiedad por contar con más cruceros, sino que hagamos el trabajo y que luego nos vendrán más.

-¿Para cuándo puede ser el despegue del puerto de Ceuta en cuanto a número de cruceros?

-Tengamos en cuenta que ahora mismo a Ceuta puede venir un tipo de cruceros que antes era imposible. Uno de los ejecutivos de una de las empresas que vino al Foro comentó que ellos disponían, en estos momentos, de diecisiete barcos y quince de los mismos no tendrían ningún problema a la hora de atracar en el puerto de nuestra ciudad. Entiendo que para el año 2020 o 2021 podríamos contar con un incremento del número de cruceros hasta una cifra que se acercaría a las treinta escalas anuales. Nosotros hemos cuidado el trato a los cruceristas y luego les preguntamos por su estancia y siempre nos dicen que una de las principales características, aparte de la belleza de la ciudad, de sus comercios o de la restauración, es la espontaneidad de sus habitantes. En realidad, todos nos hemos convertido en agentes turísticos como pedía el consejero Carreira en su discurso inaugural del Foro, pero debemos seguir esforzándonos más en este camino.

-¿Hará falta crear una comisión en la que participe la Ciudad, el Puerto, la comunidad portuaria o los empresarios?

-Entiendo que la jornada que celebramos ha servido para que todo el mundo se conciencie. Hay un buen nivel de comunicación entre todos los sectores que usted ha nombrado. En los últimos cruceros que hemos tenido nos han venido empresas para la presentación de excursiones o taxistas que se han inscrito en Servicios Turísticos para acudir al Puerto y recoger a los cruceristas.

-El secretario general del PSOE ha señalado que existía una mala utilización de los terrenos de la ampliación del puerto.

-Lleva razón en cuanto a que desde hace varios años está construída y aún no hemos podido disponer de esos terrenos, salvo en una parte que es la denominada complementaria. En el resto, contamos con una parcela aproximada de setenta mil metros cuadrados, pero debemos recordar todos que una empresa que pretendía construir una fábrica de biodiesel presentó una serie de recursos. Hasta que no hemos contado con un informe de los servicios jurídicos donde nos indicaban que podíamos disponer de los terrenos no hemos dado los siguientes pasos. Contamos con una serie de peticiones como Dúcar y otro espacio para logística de vehículos.

-Pero existía, en su momento, una petición de Cepsa.

-Resulta que es así, como usted lo cuenta, pero en un momento determinado retiraron la propuesta. Como puerto estamos obligados, desde el punto de vista comercial, a ir al mercado para buscar posibles operadores. Cepas no tiene voluntad en este momento. De todas maneras, me gustaría hacer una precisión sobre el tema de la ampliación de la zona portuaria y es que no vamos a disponer de los mismos si está pendiente de recurso. Ya existe un antecedente en un puerto español, donde resulta que se dispusieron de los terrenos, luego resulta que perdieron y se encontraron con unas construcciones que no eran legales.

-¿Cómo se encuentra la adjudicación de los terrenos de la antigua Compañía de Mar?

-Se presentaron un total de dos empresas de nuestra ciudad y está pendiente de una reunión de la mesa de Contratación y de la misma forma parte un representante de Puertos del Estado, ya que no olvidemos que siempre es bueno contar con un apoyo claro y decidido del ente público, ya que tienen una visión más amplia del mundo portuario.

-¿Cuándo se va a reformar la Avenida Muelle Cañonero Dato?

-Es cierto que la Avenida se ha convertido en un nuevo pulmón comercial de Ceuta con todos los establecimientos que allí se han instalado. Había una necesidad de mejora, porque el acerado lleva más de veinte años. En unos diez días comenzarán los trabajos, los cuáles han sido licitados y adjudicados. Pretendemos que para marzo esté todo listo.

-¿Es el puerto de Ceuta seguro?

-Desde la perspectiva de un análisis de la valoración de los especialistas y empresas que trabajan con nosotros, todos coinciden en que es muy seguro. Es decir que, desde el punto de vista del negocio portuario es seguro, ya que, de otra manera, resulta que no tendríamos los resultados con los que contamos en los distintos negocios, ya que no hay que espante más los atraques que la falta de seguridad. Una cosa distinta es que en la Avenida Cañonero Dato tenemos una realidad que no tiene nada que ver con el propio negocio portuario, sino con las características consustanciales de nuestra ciudad. Nada tiene que ver con la seguridad en el puerto. En este punto concreto colaboran con nosotros, es decir, con la Policía Portuaria, tanto la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local.

-¿Se van a tomar medidas?

-Tenemos un proyecto de cerramientos de espacios restringidos para zonas con operaciones del puerto.

-Pero el puerto está bien cerrado en la zona de sus actividades.

-Vamos a mejorar los cerramientos, incluso con la utilización de las cámaras térmicas.

-¿Por dónde va a caminar el puerto en los próximos años?

-Nosotros tenemos un negocio cautivo como es el de los pasajeros, porque no nos olvidemos que los ceutíes no contamos con túnel, ni con autopistas, ni con otros medios para llegar hasta la Península. Más de un 67% del número de personas que cruzan el Estrecho con dirección a Algeciras son ceutíes. De ahí, que nosotros estemos obligados a la prestación de una serie de servicios, pero tengamos en cuenta que no es el Puerto el que encarece los precios. Luego, continuamos con buenas perspectivas en otros negocios como el bunkering o los cruceros, aparte de que estamos abiertos a cualquier alternativa que esté en el mercado.