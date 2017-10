Después de muchos años se inaugura hoy el nuevo centro penitenciario de Fuerte Mendizábal. Desde luego, la situación política que se vive en Cataluña no ha permitido que viaje, por primera vez en visita oficial a nuestra ciudad, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Será el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, junto con el presidente de la Ciudad y el delegado del Gobierno quienes se encargarán de dar la luz verde para que, después de dos años cerrada, se ponga en marcha la nueva prisión. Lo mejor, desde luego, será que la vetusta cárcel de Los Rosales cerrará de una vez por todas, porque desde hacia muchos años se conocía que no reunía las características adecuadas para cumplir con todos los objetivos que se marcan hoy en días para los recintos penitenciarios. Por supuesto, también se ha construido en Ceuta una macroprisión que sobrepasa las verdaderas necesidades de una ciudad como la nuestra. Un total de mil quinientas plazas se entiende que es exagerado para una población como la ceutí, pero ya sabemos que aquí muchos apostaron por la nueva prisión como si fuera a ser el bálsamo que solucionara muchos problemas de Ceuta y al final será más de lo mismo. Ha sido un cuento de la lechera que, indudablemente, mejorará la prestación de un servicio que es necesario en cualquier sociedad, pero que no solucionará la vida económica ceutí.