La propuesta de Ciudadanos de equiparar las retribuciones de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional al resto de cuerpos autonómicos ha alterado, y mucho, los ánimos del diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, que ha llegado a tildar de “fanático de la represión” al portavoz de Cs, Javier Varga, a cuyo partido también acusó de “hipócrita” al haber apoyado unos presupuestos generales que no contemplan esta propuesta.

La intervencion de Aróstegui ha ido subiendo de tono hasta tal punto de requerir la internvención del presidente Vivas, quien ha pedido “respeto” y ha llegado incluso a advertir al diputado de la oposición con “retirarle el turno de palabra”, a lo que Aróstegui ha respondido: “No me la retira. Hasta ahí podíamos llegar”.

La discusión no finalizaba así, ya que la tan manida alusión de Varga sobre la supuesta implicación de Mohamed Ali en el caso Emvicesa, ha exaltado los ánimos del otro integrante de Caballas, quien le ha respondido que únicamente está “investigado” por prevaricación, aunque no está imputado. Ali ha acusado a Varga de “tener muy poca vergüenza” al inventarse “delitos de corrupción” y le ha recordado la “existencia de familiares de Ciudadanos en la lista fantasma”.

“Según su presidente Rivera los delitos de prevaricación no son delitos de corrupción política. Sea mas riguroso consigo mismo. Dicho esto: ¿Usted está en condiciones de decir que en sus órganos de comisión en Ceuta no hay nadie que ha estado en prisión o imputada por delitos de narcotráfico? Usted va de pulcro y de pulcridad no tienen nada ni su partido. Usted se inventa delitos de corrupción que no existen, puestos hablar del caso, porque tengo aconsejado no hablar de este tema”