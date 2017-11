La coalición exige explicaciones por la tasa de árboles “valorados en más de 100.000 euros” en el nuevo parque

El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, dio ayer por seguro que la coalición planteará iniciativas parlamentarias para “exigir explicaciones” al Ejecutivo local sobre la gestión y supervisión de las obras de sellado y tranformación del antiguo vertedero de Santa Catalina en un parque periurbano que más de dos años después de su inauguración muestra un estado “cada vez más lamentable”.

“El Gobierno de Vivas tiene que explicar si existen vicios ocultos en la ejecución de la primera fase de la obra y por qué, si como parece el caso, se devolvieron los 330.000 euros de fianza a la empresa adjudicataria, así como qué decía el proyecto de realización de la segunda fase y en qué grado se cumplió”, resumió el diputado localista.

Expectativas rotas

Ali ha exigido a la Administración que retenga los 55.000 euros que todavía tiene de ‘Intervías’ por el contrato de la segunda fase del proyecto de rehabilitación de la zona y que “antes de encargar nada a Tragsa se esclarezca todo lo que ha sucedido hasta ahora en una inversión que ha superado los diez millones de euros, que se quiso terminar a toda prisa antes de las últimas elecciones autonómicas y que ha defraudado todas las expectativas”.

Según Ali, “entre otras cosas el Gobierno de Vivas debe aclarar y asumir responsabilidades por la tala de decenas de olivos que se habían comprado a mil euros por ejemplar y otros árboles, en total una inversión de más de 100.000 euros que ha desaparecido y que figuraba en el proyecto original”. “No estamos solo ante un atentado ambiental sino también frente a un evidente daño para el erario público”, denunció Ali.

El último informe encargado por la Ciudad Autónoma a Tragsa sobre el parque periurbano apunta, según indicaron la semana pasada fuentes de la Consejería de Medio Ambiente a ‘El Faro’, que la zona es un erial porque la tierra que se puso sobre la cubierta plástica que aísla el antiguo vertedero fue “poca” y “mala”.

Presupuesto

Ahora el Ejecutivo autonómico ha solicitado a Tragsa que le presente un presupuesto sobre cuál sería el coste de ejecutar las cosas como es necesario para disponer d un manto vegetal en el que sí puedan crecer las especies que se planten.

Caballas quiere aclarar si las plantas que se pusieron en la segunda fase, entre ellas los referidos olivos, eran o no las prescritas en el proyecto y si no fueron viables porque era imposible que lo fuesen en las condiciones en las que se cubrió el antiguo vertedero con tierra o porque no eran las idóneas para esa parte de la ciudad, azotada por el viento y el salitre de forma casi continua todo el año.