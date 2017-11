Mohamed Alí ha insistido al Gobierno para que “enseñe los papeles”

Caballas ha cargado de nuevo contra el proyecto de reforma de la Gran Vía tras el minuto de silencio organizado motivado por el fallecimiento de tres personas que intentaban llegar a Ceuta en patera.



Según Mohamed Alí, portavoz del grupo localista, en sus reclamaciones respecto a la reforma, no sólo alegan que sea un proyecto de urbanización, sino que también se basan en la Ley y defensa del patrimonio histórico.

“Hay una basílica tardorromana, un bien de interés cultural y la ley es taxativa en la protección de esos bienes”

Solicitan documentación a la Ciudad

José Luis Arostegui, concejal de Caballas, ha remitido una carta a la presidenta de la administración de Procesa: Kissy Chandiramani. En el documento remitido, el representante del colectivo Caballa muestra su descontento por la negativa a que se le mostrase el Proyecto de Remodelación de Gran Vía y Aledaños.

“En cualquier caso, no sólo supone una flagrante vulneración de mi derecho como concejal recogido en el artículo once del Reglamento de la Asamblea (que me faculta para examinar cualquier expediente sin necesidad de autorización previa), como así ratificó tajantemente la Secretaria General una vez consultada; sino que además entra de lleno en el terreno de la extravagancia”, señala el concejal.

Su compañero, Alí, también ha mostrado su descontento por este hecho ante los medios:

“Es una verguenza. Si de lo que se trata es de despilfarrar nueve millones de euros lo mínimo que podía hacer el Gobierno era dejar a los partidos de la oposicion a disponer del proyecto”.

Alí recuerda que su partido está jugando limpio. Caballas ha apercibido tres veces al Gobierno por carta de que se contraviene la ley si no se expone al público el proyecto.

“El consejero de Fomento dice que es una obra ordinaria. Que lo enseñe en papepeles, que enseñe quiénes son los técnicos y jurídicos que han informado de que eso no es un proyecto de urbanizacion”

“Despilfarro”

Según el portavoz de Caballas, su partido no quiere hacerse la víctima y quiso dejar claro que “no tenemos como objetivo cargarnos el proyecto de la Gran Vía”

“Como partido de la oposicion y representantes de la ciudadanía queremos evitar e impedir el derroche y el despilfarro de fondos públicos. El gobierno se ha empecinado en gastar una millonada en una obra que no es necesaria y el estado actual que tiene la Gran Vía no invita a gastarse 9 millones de euros. Sí que invitan las barriadas que no tienen saneamiento, las barriadas que no tienen acera, alumbrado público, la lucha contra el paro, la lucha contra la pobreza, los niños que no tienen comedor…”