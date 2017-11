García se opuso así a una acusación realizada por Caballas

Aróstegui dijo que “ustedes viven en la mentira absoluta”

El Gobierno ha reiterado su decisión de no realizar ningún tipo de obras en asentamientos ilegales. Fue la respuesta categórica del consejero de Fomento, Néstor García, a una moción presentada por el grupo Caballas y que fue defendida por Juan Luis Aróstegui para reprobar al Ejecutivo de Vivas por el abandono al que tienen sometidas a las barriadas de nuestra ciudad.



En su intervención, el diputado localista explicó que la falta de viviendas en nuestra ciudad “es culpa de esta institución. No se trata de humillar a las personas, sino de darles dignidad. Hay barriadas que no tienen los servicios mínimos y ustedes dicen que no actúan porque es un asentamiento ilegal. Su obligación es darles los servicios y luego legalizar esas viviendas porque es perfectamente posible”.



En concreto, el mismo consejero explicó que ya entendía cuál era la razón de la propuesta de Aróstegui y que se centraba en su volver a repetir que el Ejecutivo está obligado a dotar de servicios a los asentamientos ilegales y que eso nunca lo iba a conseguir.



Apuntó a que nada más que lleva dos años y medio colaborando con el presidente Vivas, pero que el concepto de los Planes de Barriadas “fue puesto en marcha por el presidente Vivas y ello ha permitido la transformación de toda nuestra ciudad”. Sí le reconoció que los planes que tenían para la presente legislatura se les habían retrasado y que no habían cumplido con el horizonte temporal, “pero ya está en marcha y pronto comenzaremos”.



Volvió a insistir en una nueva intervención el diputado Aróstegui para recordarle a García “que todo lo que han dicho luego no lo cumplen. Viven en una mentira permanente y hablamos del Plan de Barriadas que se iba a poner en marcha en el año 2015. Siguiendo con la planificación que tienen ustedes algunas barriadas verán las obras en el año 2030”.



Cerró el turno de palabra el consejero de Fomento para dejar bien claro que “ninguna barriada carece de equipamientos básicos y, por supuesto, todo tiene margen de mejora. Hay dificultades con las licitaciones, porque como he dicho en estos días llevamos ocho meses con las primeras adjudicaciones. Por ello, hemos buscado soluciones como la de Tragsa y también le ponen problemas. Nosotros no vamos a recibir lecciones de ustedes sobre el Plan de Barriadas”.

Las claves

Aróstegui

Reprobar al Gobierno. La idea que tenía el grupo Caballas era una moción para reprobar la actitud del Ejecutivo con las barriadas ceutíes. Al final, terminó siendo una discusión sobre si se hacía algo o no en determinados asentamientos que son ilegales. De ello culpó Aróstegui al Gobierno por no atender a esas personas.

García

Los Planes de Barriadas. Reconoció el consejero de Fomento, Néstor García, que el invento de los Planes de Barriadas habían sido del presidente Vivas y que los mismos habían permitido transformar Ceuta a lo largo de estos años.