Aróstegui: “Parece que tienen un plan secreto que no nos quieren decir”

Caballas no ha conseguido el respaldo del Gobierno a la movilización para exigir una frontera más segura y fluida. Tampoco ha logrado que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se sume a la campaña de firmas para apoyar estas protestas.

El concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui, ha insistido en su crítica al trabajo de las administraciones y, en particular, a la figura del delegado del Gobierno. Ha llegado a temer que pueda existir un plan preconcebido para que la frontera no funcione.

“Ustedes no son creíbles, parece que tienen un plan secreto y oculto que no nos quieren decir. Hay un contraste enorme entre las impresiones de los empresarios, de los ciudadanos y las de la Administración. No sabemos esto a qué obedece, parece que hay una decisión tomada en Madrid que nos están ocultando”, ha denunciado el localista.

Vivas ha defendido la labor desempeñada y ha lamentado el ‘gesto de la firma’ escenificada en el Pleno, que ha rebajado a un intento de trampa.

“Me toma por tonto, quiere someterme a una trampa con esta firma, pero yo no me presto a sus ridículos a los que me quiere someter”, ha expuesto enojado el presidente de la Ciudad.

Vivas no ha evitado una autocrítica. Ha reconocido el impacto vital de la frontera así como el retraso en acometer obras que eran necesarias para la ciudad y para evitar los padecimientos fronterizos actuales. Ha insistido en la lucha feroz que se va a emprender contra el fraude, en el inicio de obras de envergadura en el ejercicio 2018/19 y ha anunciado que se abrirá un segundo paso, que no será Benzú, “pero del que, por prudencia, no puede decir nada más”.

