Es la noticia que ha producido el nuevo enfado por parte del colectivo de médicos interinos

El posible concurso de traslados que se puede aprobar y que ha puesto nuevamente en ‘pie de guerra’ al colectivo de médicos interinos de nuestra ciudad no se conocerá hasta la realización de una mesa sectorial que tendrá lugar a mediados del próximo mes de noviembre.



Una mesa sectorial que está compuesta por parte del Ingesa por los responsables de los servicios centrales, y donde acude igualmente el director territorial del ente sanitario, Fernando Pérez Padilla y en el caso de los sindicatos acuden los integrantes de las centrales con representación en el mundo sanitario en nuestra ciudad. Ahí es donde se conocerá, de forma definitiva, si el Ingesa plantea un concurso de traslados, aunque sea de mínimos y que afectaría a los médicos interinos que lleven menos de tres años ocupando su plaza en el Hospital Universitario de nuestra ciudad.



Los mismos interinos destacan que, de momento, todo son rumores que les habían llegado, por un lado, procedentes de Melilla y, por otro, una conversación que habían mantenido con el director gerente del Hospital Universitario, Justo Ostalé, quien les ha indicado que, de manera oficial, no existe nada de nada por el momento.



La principal queja que plantean y por ello han amenazado con tomar medidas de presión, entre las que se encuentran las concentraciones e incluso la huelga, es que el presidente del Ingesa, que mantuvo con ellos una reunión cuando la ministra Dolors Monserrat visitó nuestra ciudad, les indicó que no darían ningún paso en el tema de los traslados sin consultarles y ponerles al día de cualquier decisión. Por ello, no entienden que si existe alguna decisión que se adoptaría sobre ese concurso de traslados nadie les haya dicho nada, porque lo que no quieren es que se pongan en contacto con ellos cuando esté todo hecho.