Un nuevo peligro se cierne sobre los polígonos del Tarajal y en concreto sobre el Tarajal II. Resulta que cuando, por fin, parecía que volvía la normalidad con la apertura de las puertas de acceso a los polígonos, cuyo cierre habían decretado los propios presidentes de las comunidades de propietarios, resulta que nos encontramos con una decisión que ha tomado el presidente de la segunda fase de los polígonos del Tarajal. La ropa china solamente pasará una vez por semana, los jueves, pero deberá pagarse un peaje entre 20 y 30 euros por parte de los porteadores. El resto de la semana, por sacar mercancía normal, el abono será de 1 o 2 euros en función de donde provengan la mercancía, es decir, en función de qué polígono. El presidente de la segunda fase indica que estas medidas cuentan con el visto bueno de la Delegación del Gobierno.



Otros presidentes señalan que esa puerta donde va a cobrar la segunda fase también les pertenece. Las autoridades, desde luego, lo mejor que pueden hacer es tomar medidas porque el conflicto está abierto. No vayamos abrir una nueva herida en una situación que ya de por sí es sangrante. Confiemos en que no haya enfrentamientos, pero no parece la mejor medicina para intentar recuperar un paso que ha estado demasiado tiempo cerrado desde que se inauguró allá por el mes de febrero. Confiemos en la prudencia.