El encuentro de los empresarios ceutíes y marroquíes se convirtió en una realidad. Más de 30 hombres de empresa del otro lado de la frontera se han personado en Ceuta para mantener contactos con sus homólogos ceutíes, a la vez que recibir nociones sobre las posibilidades de invertir en nuestra ciudad. Además, han tenido la oportunidad de conocer, en profundidad, no solamente nuestra costas, sino también nuestro patrimonio cultural. El consejero de Turismo y Deporte, Emilio Carreira, defendió que no se trataba de un encuentro entre países, sino entre empresarios que tienen las mismas inquietudes que no son otras que lograr una mejora en las condiciones de vida de las personas que viven en un entorno como es el Norte de África. Y es que estas jornadas, que prometen tener continuidad durante los próximos años, han de estar despojadas totalmente de cualquier atisbo político, ni por un lado ni por el otro. Y tenía igualmente razón el consejero cuando señaló que todo el mundo debería ver normal la celebración de estos encuentros.