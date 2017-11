Existen ya unas perspectivas que desde luego han de ser entendidas por todos si, de verdad, queremos que Ceuta se convierta en una ciudad que pueda atraer a turistas hasta un número considerable. Las cifras que maneja la Autoridad Portuaria para dentro de dos o tres años indican que es muy posible que se pueda pasar de los treinta mil cruceristas que vamos a recibir durante el presente año a unos noventa mil en el año 2020 como máximo, lo que supondrían, desde luego, el triplicar el número de visitantes dentro de este campo. Y es que de los doce cruceros que están confirmados para este año se llegaría a unos treinta para dentro de dos o tres ejercicios.



Cuando se celebró el foro de cruceros ya dijimos que se habían extraído bastantes conclusiones, pero que una de ellas era que el Puerto no puede estar solo en esta aventura, porque, hasta ahora, todo lo que se ha logrado ha sido de su propia cosecha. La Ciudad y los empresarios no pueden mirar hacia otro lado. El nuevo consejero del área, Emilio Carreira, dijo que todos los ceutíes se debían convertir en agentes turísticos si de verdad se cree y hubo expertos que señalaron que si un crucero venía un domingo o un día de fiesta estaba claro que los comercios no podían permanecer cerrados.



Tenemos aún tiempo para estar preparados, para estar concienciados, incluso para lograr más atraques porque ello supondría superar esas cifras que se manejan por parte de la Autoridad Portuaria de nuestra ciudad.