El presidente de Melilla anuncia libertad de salida de mercancía por los dos pasos fronterizos, sin límite de horas; Ceuta cierra una semana de altercados sin explicación política

Frontera del Tarajal. La Guardia Civil cumple órdenes: no puede salir mercancía por el paso. Ni un bulto, pero tampoco bolsas pequeñas. Ni un coche, porque se considera que todos son los englobados en el grupo de ‘los pateras’. El criterio seguido se enmarca en un periodo de clara falta de concreción. ¿Qué se quiere hacer en la frontera?, ¿qué relaciones existen hoy por hoy con el vecino país?, ¿son tan buenas como para que los agentes no actúen cuando se están produciendo apedreamientos desde su lado a las fuerzas españolas?, ¿en qué norma viene explicado que un ciudadano marroquí o español no pueda salir a Marruecos con varias bolsas de compras, o hacerlo en su vehículo con mercancía adquirida para consumo familiar?



A la inversa esa falta de concreción también se produce, impidiéndose la entrada de coches porque se considera que van a dedicarse a la mercancía. El resultado de todo esto es el del caos: faltan criterios, falta un proyecto claro, se actúa a impulsos. ¿Cómo si no entender que la semana pasada la Guardia Civil dejó pasar avalanchas de personas cargadas de bultos y esta se ha dedicado a ordenar decomisos masivos lo que ha derivado en apedreamientos y altercados?



La Delegación del Gobierno calla. No comparece a pesar de la situación definida. La única declaración conocida es la ‘no declaración’ del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, hace un par de semanas, con la que imploró un silencio de todos porque, aseguró, se estaba trabajando como se debía. Ese modus laboral está enojando a los sectores no solo comerciales y empresariales de la ciudad, sino también a la ciudadanía en general porque Ceuta, sí o sí, depende muy mucho de su frontera.



En los pasos fronterizos de Melilla, los de Barrio Chino y Farhana, la situación es problemática. Pero asoma una diferencia clara: su presidente, Juan José Imbroda, ha anunciado que ambos pasos abrirán “todas las horas que sean suficientes” para dar salida a toda la mercancía. “No sé si serán 14 y 7 horas, las que sean necesarias”, tal y como recoge El Faro de Melilla.



El máximo dirigente del Gobierno local hermano dijo que son conscientes de que hay problemas en la frontera y que los comerciantes lo están pasando mal, pero dejó claro que tanto el Ejecutivo como la Delegación llevan tiempo trabajando para solucionar esta situación. Se dejará pasar tanto las bolsas pequeñas de mercancía como los grandes bultos, ha anunciado.



¿Tienen Ceuta y Melilla criterios distintos cuando ambos mandatarios, acompañados de sus respectivos delegados del Gobierno, han pedido a Madrid una acción común?, ¿cómo es posible que Melilla anuncie vía libre en la salida de mercancía a todas horas y en Ceuta solo se permita el desastroso sistema de tickets de un Tarajal II que no funciona?



El silencio que se exige en Ceuta rompe con la intervención política en Melilla, desde donde se viene a reconocer que debe haber un cambio de criterio, después de una semana en la que se han anunciado cierres de empresas y la desaparición de la sede central de Zara.



En Ceuta las perspectivas no son nada buenas y la clase política lo sabe. Ya hay grandes empresas que piensan en trasladarse fuera y marcas que están teniendo pérdidas porque no les llega el cliente marroquí que antes adquiría por lotes su mercancía.



En la frontera se está utilizando a los GRS única y exclusivamente para organizar colas de porteadores y frenar la salida de bultos, cuando su intervención está centrada a la valla y el perímetro, amén de apoyo en situaciones de disturbios. La mayor parte de su trabajo está destinada al control de una mercancía que tiene periodos de libre salida y otros que no, sin que haya una norma definida para primar unos sobre otros.



A la vista de las manifestaciones del presidente melillense, que han sido apoyadas por el delegado del Gobierno de la ciudad hermana, cada ciudad sigue un rumbo distinto. Sobre este extremo no ha existido aún pronunciamiento por parte de ninguna de las instituciones con mando en la ciudad, que siguen sin comparecer ni dar explicaciones sobre la hilera de sucesos concretados en esta zona de la ciudad.