Bendayán repasa sus 14 meses al frente de la Dirección Provincial de Educación con motivo del inicio del curso. “Se ha dado voz a todos los agentes educativos”, se felicita

El director provincial de Educación, León Bendayán, afronta el segundo inicio de curso en su puesto con un panorama mucho más tranquilo de lo habitual en un ámbito habitualmente convulso en Ceuta que ha ayudado a ‘pacificar’ a base de “diálogo”.



–Acumula ya catorce meses en su cargo. ¿Se nota cuando se trabaja para un Gobierno en funciones, como ha estado más de la mitad de esta etapa?



–Yo carezco de experiencia previa pero en todo el personal que me encontrado en Madrid, quienes llevan el Ministerio y de quienes dependemos en Ceuta y Melilla, no me he encontrado un comportamiento ‘en funciones’. De hecho creo que hemos podido hacer cosas aunque cualquier cambio es, de por sí, lento. Quiero pensar que si el Gobierno no estuviese en funciones quizá hubiésemos conseguido más, pero eso seguramente depende sobre todo de voluntades.



–¿Errores como la publicación en el BOE en pleno agosto y con 20 días de plazo de la convocatoria para implantar la enseñanza bilingüe no dan la razón a quienes opinan que no es coherente mantener un Ministerio con competencias exclusivamente en las ciudades autónomas?



–Ha sido un error y creo que se ha apreciado como tal. Si nosotros pudiéramos publicar directamente en el BOE o competencias directas, algo que parece bastante lejano… Nuestra relación con los Servicios Centrales es constante, directa y fluida y los colegios ya saben que tendrán un plazo hábil de presentación de solicitudes que irá hasta el 30 de septiembre. Llevamos un año trabajando y quizá el primer error de bulto haya sido esa fecha.



–¿Por qué no se ha creado la Escuela de Artes con su publicación en el BOE todavía?



–El BOE va muy lento. El IES Siete Colinas ya está preparado: sus instalaciones, los profesores… La publicación de la creación de la Escuela de Artes en el Boletín no afectará al alumnado y confío en que los plazos sean lo más breves posible.



–¿A qué atribuye, tras tantos años de convulsión, la “tranquilidad” que tanto según la Administración como la parte social preside este inicio de curso?



–Creo que se ha dado voz a los sindicatos, a los profesores, a los equipos directivos, a las familias, a los alumnos… La Administración se ha abierto, en Madrid ha cambiado un poco el talante… Hablando se entiende la gente y dialogando, teniendo en cuenta la opinión de quienes estamos a pie de obra, se acortan distancias y se toma conciencia de la necesidad de fomentar la comunicación para legislar.



–Esa época convulsa anterior dejó capítulos que vuelven este curso como la finalización del mandato de los directores que fueron nombrados en medio de la polémica por la reprobación de los anteriores. ¿Cómo lo piensa gestionar?



–Con normalidad. La renovación de directores de centros educativos no debe ser noticia. Hay un tribunal con representantes de la Administración, del Consejo Escolar, etcétera, que valoran a los candidatos y ordenan. Eso es lo normal. Lo del año pasado fue extraordinario y el próximo ejercicio, cuando a esos cinco centros y a otros les toque, se volverá a la normalidad para un mandato de cuatro años.



–¿Cómo es su relación con la Junta de Personal Docente?



–Buena, normal, de comunicación, de compartir experiencias y problemas, de pedir comprensión y paciencia a veces… Lo más importante, repito, es hablar, saber lo que tenemos y cómo podemos hacer lo mejor posible para la ciudad y para la Educación. Yo debo decir que en este año me han facilitado la labor. La no confrontación hace que los resultados sean mejores.



–¿Está satisfecho con los cambios introducidos en ámbitos como las Comisiones de Servicio, reduciendo el margen de discrecionalidad anterior?



–Sí. Desde Madrid nos pidieron reducir el número anterior, muchas veces sin justificar, de las que se concedían. Aquí, tras un primer verano en el que optamos por no hacer cambios de inmediato, apostamos por un Concurso de Traslados lo bastante amplio y por un acuerdo para limitar las propuestas que se remiten a los Servicios Centrales, que es donde finalmente se aprueban o no.



–Con el paso del tiempo, trabajando en su puesta en marcha, ¿ha terminado viéndole alguna virtud a la LOMCE?



–No podemos seguir al pailo, como una barquilla, de los cambios de Gobierno y de partido. No es normal estar terminando de implantar la LOE y la LOMCE, que en realidad es una modificación de la norma anterior. Yo he vivido en las aulas estos vaivenes… Lo dice el delegado del Gobierno y yo lo comparto: hace falta un gran pacto porque no es bueno que un estudiante haya pasado durante toda su etapa formativa por tres marcos distintos, por mucho que unos nos gusten más que otros.



–¿Cómo serán las primeras “evaluaciones finales externas” de Secundaria y Bachillerato de la próxima primavera?



–En el Real Decreto publicado en julio se avanza que, antes del 30 de noviembre, el Ministerio debe desarrollar las características, el diseño y el contenido de las pruebas, que serán evaluadas por personal distinto al que ha impartido la docencia al alumnado. En esta primera edición no tendrán efectos académicos para obtener los títulos de Secundaria y Bachillerato pero, en el último caso, sí para el acceso a la Universidad, pues la ‘Selectividad’ como la hemos conocido hasta ahora desaparece. En el curso que acabamos de terminar ya se realizaron las de Primaria con un formato similar, con funcionarios que no conocían a los estudiantes.



–¿Cómo van a gestionar la atención al alumnado con trastornos del espectro autista (TEA) son solo dos aulas específicas, en los CEIP Lope de Vega y Maestro José Acosta?



–La ratio máxima de alumnado escolarizado en cada una de esas aulas abiertas especializadas será de seis alumnos en Educación Infantil y Primaria. Tendrán personal específico y especializado pero los estudiantes no pasarán allí toda la jornada. El número de niños con ese diagnóstico y que no precisen ir a un centro de Educación Especial es elevado. En principio, si en esos dos colegios, uno en la zona centro y otro en la periferia, ya hay seis perfiles, se atenderá a esos y, en el futuro, se extenderá su ampliación o atender a escolarizados en otros colegios, según cada caso.



–¿Qué tipo de instituto se planea crear en las antiguas dependencias de las que sale el CEIP Maestro José Acosta?



–Estamos pensando en un centro donde se imparta exclusivamente Secundaria, no Bachillerato ni Formación Profesional, de tal forma que se puedan descargar otros IES como el Puertas del Campo o el Siete Colinas, por ejemplo.



–¿Mantiene la idea de construir un IES en Ybarrola para que el ‘Almina’ termine siendo un Centro Integrado de FP?



–Sí, la mantengo. Lo que no quiero hacer es desvestir un santo hasta que no haya otro. Todavía no hemos puesto la primera piedra y se trata de un proyecto a cuatro años vista, calculo, pero es el que más certidumbre tiene porque hay suelo y dotación a través de los fondos europeos.



–¿Un nuevo colegio en el centro sigue siendo una aspiración fija?



–Yo creo que tener un nuevo centro de Infantil y Primaria en la zona centro debe ser una prioridad alta porque es necesario. El crecimiento de viviendas a partir de Plaza Azcárate y en Recinto, Patio Páramo, Maestranza… ha sido muy alto.



–¿Más urgente que un nuevo IES en el centro, de donde algunos jóvenes tendrán que trasladarse este curso al ‘Abyla’?



–Los dos serían necesarios pero en ese nivel el problema se plantea para Bachillerato, cuando el IES Camoens se encuentra a todo el alumnado de Secundaria que sale de los concertados, que en su mayoría, estadísticamente, optan por ese itinerario formativo. Atender esa demanda sería, además, más fácil que montar toda una estructura.



–¿Existe algún plan serio para poner en marcha un centro totalmente privado en la ciudad?



–Si lo hay no lo conozco más allá de lo que he leído hace aproximadamente un año en los medios de comunicación.