El Comité de Empresa de Trace manifestado su malestar ante la rueda de prensa de Jacob Hachuel, en la que anunciaba que rescindirán el acuerdo con la compañía.

“Calificamos de vergonzoso el comunicado de prensa de Jacob Hachuel. No vamos a consentir que este señor intimide a la plantilla, vendiendo publicamente que no se garantizan los puestos de trabajos, entre otras cosas porque no vamos a ser el verdugo de ningún gobierno”