Aróstegui critica la “incompetencia” del Ejecutivo de Vivas para resolver un tema “enquistado” durante meses

Un año y medio después de que el Gobierno de la Ciudad diese por cerrado y en vías de desalojo “en dos o tres meses” el depósito municipal de Benzú, barriada a la que se prometió la construcción en ese solar de viviendas y equipamientos sociales, la zona sigue mostrando “exactamente la misma imagen, si no peor, que antes de la enésima muestra de incompetencia del Gobierno del PP, que no solo no ha sido capaz de vaciar el depósito sino que mantiene un servicio sin contrato y está atrapado por la adjudicación de otro a una empresa que ahora ha ‘secuestrado’ los vehículos que se el encargó guardar hasta que cobre”, según lamentó ayer Caballas.



La Ciudad Autónoma tiene alrededor de un millar de automóviles amontonados en Benzú y en Parques de Ceuta, donde una empresa acoge a unos 200 tras recibir un contrato menor para tres meses que suplió a la carrera la instrucción de llevarlos a ‘Hidalgo’, judicializada.



Según criticó ayer Juan Luis Aróstegui en declaraciones a ‘El Faro’, el Ejecutivo local “todavía no ha sido capaz de resolver la licitación para la retirada, transporte, almacenamiento, tratamiento, descontaminación y tramitación de la baja administrativa de los vehículos abandonados en Ceuta, servicio adjudicado primero a una empresa [‘Loycat’] que al final no cumplía los requisitos y paralizado después a la espera de si la otra licitadora [‘Ibermad’] sí lo hace, que parece que tampoco”.



En paralelo, “el adjudicatario del contrato menor parece negarse a permitir la salida de los automóviles cuya custodia se le encargó mientras la Ciudad no pague el servicio prestado, con el consiguiente incremento de la factura a abonar”.



A juicio del diputado se trata de “una muestra más de la incompetencia del Gobierno del PP para gestionar cualquier asunto” que ha dejado “un depósito saturado, un servicio sin contrato, un reguero de mentiras al vecindario de Benzú, nuevos problemas administrativos y un final incierto que no nadie sabe ni cuándo ni cómo llegará a algún desenlace”.

Alrededor de 600 vehículos retirados al año

En Ceuta se registra una media anual de 610 vehículos recogidos de las vías públicas, de los cuales más del 80% acaban en manos del gestor de residuos abandonados de turno y el resto retirados por los propietarios, según las estadísticas oficiales. El concurso inconcluso para la adjudicación del servicio de retirada, transporte, almacenamiento y descontaminación de ese tipo de coches debía tener un espacio para acoger a al menos 150 simultáneamente.