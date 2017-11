El autor hace referencia al artículo de opinión de Francisco Olivencia del pasado domingo

“Y gracias, cagueta, porque nos has hecho ver que cuanto querías hacer de Cataluña era lo que el otro día decía don Francisco Olivencia en “El Faro de Ceuta”: “Una unidad de desatino en lo universal”. No, no de destino: de desatino”.



Así finaliza la columna semanal de Antonio Burgos en el ABC de Sevilla. En ella, deja en evidencia al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras los sucesos acontecidos en las últimas semanas.

“De entrada, perdón si la palabra es malsonante, pero así, “caganer” se llama la tradicional defecante figurita de todos los belenes de Cataluña, relacionada con asuntos de actualidad”.

Francisco Olivencia y EL FARO

Político y parlamentario español, diputado en Cortes Generales durante la I Legislatura, Francisco Olivencia es colaborador semanal en El Faro de Ceuta. En su blog cuenta con más de quinientos artículos a lo largo de las últimas décadas. Ha sido galardonado con el Faro de Oro, principal insignia del Grupo Faro.