Transparencia. Claridad. Limpieza. Los contratos públicos deben tener eso. Para las querencias de amigos están en otros foros. Y con esos, estamos seguros, no comulga la Ciudad Autónoma que a estas alturas de la película ha dicho abiertamente que ni admite presiones (Carreira dixit) ni va a dar pasos que favorezcan a los trajes que parecen estar preparados, puntilla a puntilla, para determinados personajes concretos.

Sí, estamos hablando de la última sorpresa preparada por la RTVCE ‘La Pública’, la tele de todos no el mercadillo de unos pocos. Estamos hablando de cómo salen a licitación contratos que están hechos a medida de un medio en concreto, porque los requisitos se adaptan de tal manera que solo hace falta ponerle una etiqueta. Se creerán que los demás somos tontos. O, peor aún, ¿serán tan descarados como para jugar con el dinero de todos preparando trajes a medida? El Gobierno, el de la transparencia, debe aclarar qué pasa y lo debe hacer con el sentido de la razón, explicando con detalle cómo se llega a sacar a concurso un contrato para producir tres programas deportivos y como requisito se imponen exigencias técnicas que hoy por hoy solo cumple CeutaTV, el medio tras el cual sigue asomando su cabeza el jubilado Bolorino. Como requisito se impone que el licitador debe haber realizado durante los últimos cinco años este tipo de programas. ¿Saben con solo ese detalle quién puede presentarse? ¡Bingo!, el medio tras el que sigue asomándose el personaje mediático que se jacta en sus comparecencias improvisadas de hablar de transparencia y demás conceptos que en su boca… como que no casan.

Pero sigamos contando historias. Historias de ‘La Pública’, la tele de todos. Resulta que sacan esta licitación a escondidas. ¿Temen algo? El contrato se da a conocer el 1 de diciembre y el plazo finaliza el 11, con solo 4 días hábiles y un puente de por medio. Interesante elección cuando se quiere meter el pie con calzador.

No. No entiendan que nuestro medio, El Faro, con su televisión al frente quiere beneficiarse de algo, no entiendan que aquí se trata de guerrillas, de enfrentamientos. No. Eso sería un asunto pueril al que no nos rebajamos. Se trata de que las cosas no se hacen bien, de que esta licitación es un auténtico insulto a la inteligencia, se trata de que RTVCE no puede pensar que aquí todo vale y sacar este contrato de esta forma tan burda. No se puede consentir. Quien quiera optar al mismo debe hacerlo en igualdad de condiciones y que, después, se lleve el contrato el que mejor oferta presente pero nunca con atropellos y nunca con trajes hechos a la medida.

El Gobierno no puede consentir esto, porque corre el riesgo de estar deslegitimido para otras denuncias en las que aplique criterios como el de la transparencia que siempre ha enarbolado. Mucho menos la oposición, que ejerce (o eso dice) de fiscalizadora, puede pasar por alto este asunto, porque su papel no es el de discriminar o elegir qué crítica y qué no. Su obligación es denunciar todo lo que no sea claro. Y esto no lo es.