El Secretario General del PSOE, Manuel Hernández, ha calificado como “muy negativa” la noticia del cierre de Zara en Melilla y ha solicitado al Gobierno de Ceuta que actúe antes que en Ceuta ocurra lo mismo.



El líder socialista se muestra muy preocupado por el cierre de una de las principales franquicias establecidas en la ciudad de Melilla, que puede suponer, a su vez, el cierre de otras franquicias más en la ciudad hermana “por la mala gestión del Gobierno del Partido Popular en el tema fronterizo”.

Desde el PSOE de Ceuta han solicitado que el Gobierno tome “las medidas oportunas” para evitar el cierre, “que no solo supondría un claro indicio que la actividad comercial está en horas muy bajas sino la sangria económica de pérdida de puestos de trabajo que se podría producir”.

“Una gran franquicia como Zara cierre sus puertas en Melilla supone un toque de atención muy importante para las autoridades de Ceuta, que no deben permanecer impasibles ante el posible horizonte”.

Para los socialistas, este cierre podría provocar un efecto llamada sobre el resto de franquicias del sector, algo que “puede llevar a unas consecuencias muy negativas para la economía de la ciudad”.

“No quiero ser alarmista, ni mucho menos, y me agarro a la esperanza que en Ceuta no suceda, sin embargo no debo dejar de pensar que una traslación de la situación a nuestra ciudad, dados los puntos comunes que compartimos, implicaría claros signos de debilidad de la economía, y se estaría en un escenario de graves consecuencias”.