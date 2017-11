Fue nombrado Hijo Predilecto de la provincia de Málaga en 2016

El popular humorista malagueño Chiquito de la Calzada ha fallecido a los 85 años en Málaga, donde permanecía hospitalizado por la angina de pecho que sufrió a finales de octubre, han informado a Efe fuentes sanitarias. Este artista, que inventó en el humor un nuevo lenguaje y estilo con gran éxito de público, tuvo que someterse a un cateterismo cardíaco en el Hospital Regional de Málaga y padeció después una infección.

Gregorio Esteban Sánchez Fernández, su nombre real, que también fue cantaor y actor, tuvo que ser trasladado el 6 de noviembre a la Unidad de Cuidados Intensivos del centro sanitario -donde continuaba desde entonces- para ser tratado de la infección. La misma condicionó un deterioro hemodinámico y, aunque registró una mejoría en los últimos días, su estado había empeorado a lo largo de los últimos días.

Ya fue ingresado en ocasiones previas

El cómico, creador de un particular vocabulario que corrió de boca en boca, había tenido que acudir a este hospital en otra ocasión previa en el mismo mes: fue ingresado durante tres días al sufrir una caída por la que tuvo que ser rescatado el pasado 14 de octubre en su vivienda. Sus familiares tuvieron que avisar aquel día a los bomberos porque Chiquito no respondía y no podían entrar al inmueble, en la capital malagueña, al estar las llaves puestas por dentro. Al acceder a la vivienda, lo encontraron en el suelo sin poder levantarse y fue trasladado al centro sanitario.

Poco después señaló en su cuenta de Twitter que había tenido “una pequeña caidita de Roma, pero la cosa pinta bien”, y en otro tuit añadía: “solo ha sido una caída físicamente”. El humorista recibió desde entonces numerosas muestras de cariño a través de redes sociales.

Nació en 1932 en el barrio de la Trinidad, en Málaga, en el lugar conocido como Calzada de la Trinidad, de ahí su nombre artístico. A los ocho años tuvo su primer contacto con el flamenco y, aunque participó en numerosos cuadros flamencos con artistas de talla mundial, la fama le llegó a los 62 años por sus dotes para el humor.