El técnico busca seguir cosechando buenos resultados a través de trabajo duro

Un equipo no sólo es un once titular, sino toda una plantilla. Pero ahí no se queda la cosa, el cuerpo técnico, presidente, directiva e incluso el jefe de prensa forman parte de un ‘todo’ y es ahí donde reside la fuerza de este Ceuta.

Comunión entre todo el equipo

Todos valen, todos suman. Desde el primero hasta el último y el Ceuta está en la pelea porque se ha convertido en una gran ‘familia’, en la que todos aportan y en la que todos tienen una tarea.

Desde el más veterano, pasando por los fichajes, jóvenes valores y, cómo no, la pieza clave de este puzzle, el técnico. Todos tienen su peso en el equipo y colaboran para que el éxito se consiga.

Compromiso en todo momento

El Ceuta ha formado un gran equipo pero sobre todo una familia, que le debe llevar hasta el objetivo. La cosa parece ir de color de rosa, pero no todo comenzó igual y fue ahí donde se dejó ver al mejor Ceuta, el de los momentos difíciles.

Supo salir de ahí y ahora llega el momento de meterse entre los mejores y conseguir el ascenso que todos sueñan.