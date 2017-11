Reclama que se conozca todo el estudio, además del cese de Néstor García

MDyC ha pedido responsabilidades tras conocerse el informe sobre el Parque de Santa Catalina de cuyo contenido se ha hecho eco este periódico al menos de forma parcial, porque se ha impedido su entrega total pese a estar pagado con fondos públicos. El partido de Fatima Hamed lo tiene claro, esa petición de responsabilidad pasa por el cese del consejero de Fomento, Néstor García, y la exigencia de explicaciones al actual de Medio Ambiente, Fernando Ramos.

MDyC pide además que el contenido de todo el informe sea conocido por la ciudadanía, reclamando su publicitación en la web de la sociedad pública o de la Ciudad de Ceuta.

“Nosotros pedimos en marzo el control exhaustivo de las obras a realizar por Intervías Construcciones S.L., en Santa Catalina, así como que el consejero Néstor García asumiera sus responsabilidades por la paralización de dos certificaciones a dicha empresa, algo que nunca ocurrió”, recuerda el partido. “Tras el demoledor informe realizado por Tragsa tras el estudio del suelo del Parque de Santa Catalina, de nuevo, volvemos a pedir ceses y poner de manifiesto la nefasta gestión practicada”, añade.

Obimasa como responsable

MDyC señala también a Obimasa como responsable directo en el seguimiento y supervisión de la restauración que se quería llevar a cabo en el Parque y concretamente de la segunda fase de ejecución de la restauración de la zona.

“Nos parece un despropósito que los mismos que debían vigilar la correcta restauración del Parque de Santa Catalina, no asuman ninguna responsabilidad. La petición del estudio a Tragsa no le exime de su responsabilidad directa en la dejación de funciones en la engañosa restauración que se llevó a cabo en la segunda fase y cuyo coste superó 1,2 millones, 300.000 euros solo en plantas para repoblar en un suelo, que como queda demostrado no era apto para la repoblación, algo que debiera haber sido detectado por una empresa que se dedica a la repoblación forestal de la ciudad de Ceuta, como es Obimasa”.

Un terreno inadecuado

Tal y como expuso El Faro, en el antiguo vertedero se puso “poca” y “mala” tierra a modo de manto sobre la cubierta plástica que debía aislar la vieja montaña de basuras. Según los técnicos de Tragsa que han hecho el informe, en Santa Catalina la adjudicataria de la segunda fase de ejecución de la restauración de la zona, ‘Intervías’, depositó tierra “degradada”, en una cantidad insuficiente.