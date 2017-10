CCOO arremete contra UGT por atribuirse el logro en el acuerdo de las consolidaciones

Esta central sindical no sale de la sorpresa sobre la información vertida en un medio de comunicación digital por parte del sindicato UGT, en la cual se decía que ellos y la ciudad habían alcanzado un acuerdo para la consolidación de más de 300 empleados públicos de la Ciudad.



Parece ser que son los únicos que han estado trabajando para obtener el objetivo de la estabilidad en el empleo de la mayoría de los empleados públicos de la Ciudad y que el resto de las centrales sindicales hemos sido unos meros observadores pasivos.



Como bien dice el título del presente artículo ‘Las mentiras tiene las patas muy cortas’, hacemos las siguientes aclaraciones: las aportaciones en las mesas de trabajo han sido en su mayoría realizadas por CCOO, como por ejemplo: detección de errores en los listados presentados por parte de la administración relativo a las antigüedades, número de plazas, destinos actuales, destinos de origen, situaciones diversas así como argumentación para ubicar a la mayoría de los trabajadores en sus correspondiente procesos, razonamiento para introducirlos en servicios prioritarios, etc.



Toda esta situación que UGT está generando no favorece a un proceso especialmente complejo y sensible, si bien, hay que decir, que este es la continuidad de los procesos iniciados hace 3 años y que se paralizaron por un informe del Tribunal de Cuentas así como que el escenario, por su coyuntura, no era el más indicado para ello.



Esta Sección dentro de su política de actuación sindical, en estas circunstancias y siendo lo más elegante posible, no puede dejar de pasar mentiras como puños y para muestra un botón, en la foto que aparece en el medio de comunicación anteriormente mencionado, se puede comprobar que el documento que porta el delegado sindical de UGT no lleva rúbrica de ninguno de los negociadores, al mismo tiempo que las otras partes de la negociación estaban trabajando para definir y situar todas las plazas a convocar en sus correspondientes procesos.



Lo que tendría que hacer UGT es mantener una línea homogénea de actuación por parte de todos sus delegados, ya que lo que trasmiten boca a boca a los trabajadores es una información totalmente sesgada y discordante con lo cual crea una alarma innecesaria entre los colectivos afectados.



Para evitar que los trabajadores de la Ciudad sigan teniendo que escuchar información manipulada, desde esta Sección Sindical hemos solicitado al Presidente del Comité de Empresa que convoque una reunión con un único punto a tratar: “Situación de las consolidaciones”, para que todos los agentes sociales implicados expresen en este foro su postura al respecto y de esta forma dejar clara constancia del interés e implicación de los agentes sociales en este proceso.



Por último hacer una reflexión, ¿merece la pena colgarse una medallita cuando se está jugando con el puesto de trabajo de muchos empleados públicos de la Ciudad Autónoma, muchos de ellos con más de 20 años de antigüedad? A criterio de CCOO desde luego la respuesta es clara, NO.