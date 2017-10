Cuando la revolución consiste en reventar clases universitarias, poco o nada se puede esperar, no va a florecer nada bueno de ahí, algo se ha perdido en el camino que solamente beneficia a los carroñeros de la sociedad, a los que viven de destruir, de odiar, de menospreciar al que piensa diferentCuando los que dicen actuar como piquetes van enmascarados, cuando utilizan la fuerza física, cuando se montan barricadas, cuando se prenden fuego a contenedores, es que se les ha acabado la fuerza intelectual, si es que acaso alguna vez la tuvieron.



La absurda, y nada original frase marxista, del comunista y poeta alemán Friedich Hölderlin, que a su vez se inspiró en la mitología griega, que fue utilizada en las insurrecciones de París en ¡1871! y que ahora es retomada por el primitivismo marxista de Pablo Iglesias: “El cielo no se toma por consenso, sino por asalto”, es un deseo, una aspiración de lo que entienden por política y defensa de las ideas de esta vieja pero maquillada fuerza fundamentalista. Para estos radicales, la algarada, la revuelta, y la violencia en la calle son las herramientas maestras de su política. La destrucción de lo construido, la pira totalitaria, el dolor y el sufrimiento son el pertrecho con el que revisten su falaz caraz de progresistas revolucionarios.



La formación morada, color que hace alusón a como nos la harían pasar si tuviesen el poder, echa un hedor insoportable a guillotina, a devastación, a desolación, a intolerancia. Sus formas evidencian el fracaso de sus ideas, la incapacidad de soportar la derrota intelectual, el narcisismo piramidal que les impide reflexionar o corregirse.



La inmoral equidistancia que dicen guardar los de Podemos y sus franquicias, no es más que un escaparate ante quienes todavía se dejan engañar por estos radicales. La equidistancia es un balón de oxígeno a los delincuentes, un apoyo implícito al separatismo, a destruir la ley, a la bienvenida de la vulneración de un Estado de Derecho. Además hablan de equidistancia y diálogo cuando son parte muy activa del independentismo y de los vulneradores de la ley: facilitaron la payasada del referéndum, apoyan con sus votos y militantes todas las acciones de los golpistas, y los defienden en cualquier ocasión.



Hay que entender que en España no existe tanta desesperación, ni crispación social como para tener que acudir al enfrentamiento violento. Uno da un golpe de Estado y otro aplica la ley. Eso no es un choque de trenes. La aplicación del 155 no es violencia, un golpe de Estado sí lo es. No es lo mismo hacer prevalecer un Estado de Derecho que vulnerarlo.



El Estado español de progreso y bienestar social y económico siempre ha tenido grandes enemigos, algunos históricos y fuera de nuestras fronteras, pero los principales enemigos del progreso de la sociedad española han sido españoles: algunos por corrupción, otros por egoísmos, otros por necedad, y ahora por odio visceral ¿la envidia del mediocre a una España próspera?