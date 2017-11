En las horas y días siguientes al viaje, algunos alcaldes reconocieron que habían destinado dinero público para ello

El Ministerio de Hacienda ha pedido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que compruebe si los casi 200 alcaldes independentistas que se desplazaron hasta Bruselas (Bélgica) para apoyar al ex president, Carles Puigdemont, pagaron el avión en el que viajaron y los gastos derivados del acto con fondos públicos.

Esta denuncia responde a la sospecha que en el Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro existe de que, efectivamente, los regidores no costearon el desplazamiento con su propio dinero. En las horas y días siguientes al viaje, algunos alcaldes reconocieron que habían destinado dinero público para ese fin. Hacienda todavía no ha encontrado gastos irregulares en cantidades que resulten significativas. Por ello, no es descartable que los ayuntamientos independentistas hayan sido, a través de sus propios fondos, uno de los principales actores en la financiación del procés.