El portero del Ceuta podría tener su primera oportunidad este sábado frente al Arcos en el ‘Murube’

Isi Jareño sigue trabajando para intentar estar de titular con el Ceuta, de momento no ha debutado aunque este fin de semana podría jugar de inicio. Juan Ramón no tiene nada decidido, ya que Iván ha demostrado estar capacitado para defender la portería caballa pero también Isi llegó hace unas semanas y aún no ha jugado.

El joven guardameta habla de sus opciones para el sábado, “estoy preparado para jugar cuando lo desee el mister. Estoy trabajando bien y tengo muchas ganas de tener minutos”.

Isi podría salir de inicio ante el Arcos, lo que sería su primera vez en los palos del Ceuta. “Si juego daré lo mejor de mi, lo mejor para el equipo. Está difícil mejorar la portería, ya que Iván está a un nivel altísimo. Hay competencia sana y eso es muy bueno en cualquier equipo”, comentó el portero pacense.

La derrota ante el Sevilla C dolió pero Isi tiene claro que “el equipo está más unido que nunca. Aquí es cuando se ven los equipos de verdad, hay que corregir errores y reponerse. Sólo pensamos en la final del sábado ante el Arcos”.

Preguntado por las opciones del equipo caballa para estar entre los cuatro mejores, el cancerbero comentó que “ese es el objetivo que tenemos marcado estar en el play-off, pero no tenemos que obsesionarnos. Debemos ir partido a partido y el tiempo nos pondrá en su sitio. Equipo hay para estar entre los cuatro mejores del grupo, así que todos remaremos con fuerza para conseguir el objetivo marcado desde el inicio