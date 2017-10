El relevo de González Miaja al frente del SUP garantiza un trato “cercano, riguroso y serio” con una sede “abierta a todos los compañeros”. Su Ejecutiva “aúna diferentes corrientes”

Esteban Rodríguez es el nuevo secretario territorial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que releva en el puesto a Jesús González Miaja después de su V Congreso. Su candidatura fue la única en concurrir aunque la Ejecutiva “ha intentado aunar a diferentes corrientes o formas de ver el sindicalismo” en la que han alcanzado “muchos acuerdos” que quedaron constatados con una “votación que rozó el cien por cien”. Rodríguez dio a conocer los propósitos de su mandato y que la Ejecutiva ya ha comenzado a trabajar en su consecución.

–¿Cuáles son los objetivos del SUP para los próximos años?

–Una de las primeras premisas es que vamos a tratar a los compañeros con rigor y seriedad. No olvidemos que somos profesionales de la Policía Nacional y muchos de nosotros, o casi todos, estamos en nuestros puestos de trabajo. Queremos dar un trato cercano. Hemos valorado la proximidad que consiste en visitar todos los servicios y compañeros que realizan distintos turnos. Sabemos que necesitan sentir nuestro apoyo y cercanía. Nosotros somos la cabeza visible, pero el sindicato es de todos los compañeros y afiliados

–¿Cómo valora la gestión de su predecesor?

–Hemos mantenido muchas reuniones con ellos con Jesús González Miaja y hemos analizado todos los documentos que se han dejado en la sede. Es cierto que ha presentado un informe de gestión con una memoria. Esta memoria de gestión habla por sí sola: El SUP es el único sindicato que ha llegado hasta el final en la defensa de los compañeros. Se ha llegado incluso a realizar varios contenciosos. Por eso, nuestra secretaria general Mónica Gracia, agradece a Jesús que nunca se haya doblegado y siempre ha mantenido un paso firme. Se ha podido equivocar en cosas, como evidentemente a nosotros nos va a pasar en estos años, pero sí que ha sido leal al sindicato. Un hecho que lo demuestra es que, en la transición o el cambio, en todo momento nos ha favorecido, nos han presentado todos los documentos que le hemos requerido. Como nueva Ejecutiva, le damos las gracias y queremos que los compañeros sepan, como he dicho en reiteradas ocasiones, que la sede está abierta a todos los compañeros y afiliados.



Jesús no ha querido tampoco dar muchos datos de los contenciosos por salvaguardar la intimidad y por lo expresado por los compañeros que están inmersos en esos procesos, pero sí que podemos decir que se ha ganado cantidades importantes. En total podemos decir que unos 65.000 euros. También he trabajado para compañeros que se han jubilado.

–Una de sus reivindicaciones históricas es la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos.

–El SUP es uno de los pioneros en la reivindicación salarial. Íbamos a traer un cartel en el que viene la cantidad reclamada en pesetas (risas). Bien es cierto que ahora estamos todos los sindicatos unidos para que reconozcan la labor que hacemos y que no caiga en el olvido. El Ministerio del Interior, en principio, ha recibido todas nuestras cartas pero esta vez no queremos excusas, que no digan que no hay dinero, que dentro de los Presupuestos que seguramente saldrán adelante en enero, no hay cabida para estas cantidades. Porque, si es así, les podremos remitir a los 56.000 millones de euros que se han utilizado para el rescate bancario, etcétera… Queremos que sean conscientes del momento que estamos viviendo, que sean conscientes de la labor que hace la Policía Nacional y la Guardia Civil. En diferentes manifestaciones que se han dado en estos días, la ciudadanía ha dado un apoyo un anime estos cuerpos, ha vitoreado a los agentes. Es un apoyo social, es una realidad.

–¿Cómo ha afectado la disminución de efectivos en Ceuta?

–Esta reducción se debe a la jubilación de 10.000 compañeros en los últimos años, decía nuestra secretaria general, y las nuevas promociones han sido de 300, es decir, en absoluto se ha cubierto lo que necesitamos. Esto está pasando en toda España, no solo en Ceuta, y la repercusión está recayendo en el ciudadano. La presencia policial en la labor preventiva es muy importante y, como todos sabemos y se está notando, no hay los efectivos que deberían haber en ciertos lugares. Es un tema que estamos sufriendo y queremos que se solucione por el bien de todos.

–¿Debemos sentirnos inseguros?

–El ciudadano tiene que estar tranquilo. Los compañeros de todo el territorio nacional son profesionales que no dudan en poner más de su tiempo para prestar los servicios que se les está requiriendo. Hay que aplaudir a todos los compañeros de Ceuta que están haciendo un esfuerzo porque, al fin y al cabo, son quienes están velando día y noche por nuestra seguridad.

–¿En qué estado están los medios que usan en su puesto de trabajo?

–Vamos a mantener diferentes reuniones con la Jefatura Superior y otros entes. Aunque sí que las furgonetas que utiliza la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) son vehículos que tienen una antigüedad de 10 años, que no están en condiciones para realizar el servicio encomendado. Sabemos que hay unas nuevas que ya están circulando por Madrid, que son unas Opel que no llegado Ceuta, y estamos esperando porque, la verdad, es algo que se necesita y que es muy urgente.



En cuanto a los chalecos antibalas, es un tema que se está empezando a reponer en Ceuta. Es cierto que no hemos llegado todavía a cubrir todas las necesidades, pero sí que hubo un inicio. En tema de cascos y demás material antidisturbios, sí que estamos requiriendo para los compañeros que prestan servicio en lugares puntuales que tengan un material adecuado para la circunstancia en la que se van encontrar y el lugar donde van a prestar servicio.



Nosotros pedimos los medios porque queremos trabajar en las mejores condiciones y porque los compañeros nos piden lo que necesitan, ya que quieren hacer uso de ellos y así dar el servicio de la manera más adecuada a la demanda.

–¿Qué seguridad jurídica tienen los policías en el ejercicio de la profesión?

–Todos los sindicatos tienen un gabinete jurídico y unos seguros que cubren a los compañeros. Pero nosotros hemos hablado, en multitud de ocasiones, que no se trata solo de sino de que la Administración defienda a los agentes. Son compañeros que realizan su labor dentro de la Administración y sabemos que tiene abogados del Estado. La Administración, al fin y al cabo, tiene que velar por el policía porque la defensa que requiere es de actos que está realizando dentro de su trabajo. Sí que el sindicato tiene sus armas para poder defender a los compañeros, pero queremos y pedimos que la administración se implique. Tiene que defender al policía.

“Por el uso de un revolver del 38 hay un 50% de víctimas; por el del taser, está en el 1 con algo”

La situación de la frontera ocupó parte del discurso que el nuevo secretario territorial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Esteban Rodríguez, ofreció la semana pasada tras su elección en el V Congreso.

–¿Qué medidas pueden adoptarse de forma inmediata sin tener que esperar a la reforma de la frontera?

–Los compañeros están trabajando allí bajo una enorme presión. Creemos que es cuestión de entendimiento y de planificación entre todos los intervinientes en el lugar. Puede que tengamos que indicar diferentes carriles para tránsito, mercancía, personas que vienen a trabajar a Ceuta… Pero lo que está claro es que los compañeros están haciendo un esfuerzo importante. Están dándolo todo y solo pedimos que haya un diálogo y un entendimiento entre las administraciones.

–¿Qué diagnóstico hace el SUP de la situación fronteriza?

–Precisamente lo dijimos en nuestro discurso inicial. Hay un problema ahí, latente, de un flujo de personas que ha ido aumentando en los últimos años. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que es un problema que tienen que resolver entre dos países. Si tienen un protocolo igual que en otros sectores, como en el de la pesca u otros ámbitos, pues hay que desarrollarlo. No podemos permitir que en el siglo que estamos ocurra lo que está ocurriendo en la frontera. No solo se trata de medios personales, se necesitan medios materiales y, sobre todo, entendemos que se necesita diálogo y entendimiento entre las partes implicadas, entre dos países que colaboran en otros ámbitos. En el tema de la frontera tiene que ser igual. Se trata de limitaciones, no de prohibiciones. Y que la seguridad sea efectiva.

–En el caso de la administración española, ¿los agentes entienden que la Delegación del Gobierno hace todo lo posible para poner esos medios a su alcance?

–Los compañeros nos comentan que falta algún medio, pero el Ministerio del Interior no hace mucho tiempo ha tomado nota y se ha hecho un estudio para la ampliación del puesto fronterizo. Estamos esperando y según la respuesta que dé el Ministerio, actuaremos en consecuencia.

–En Cataluña, ¿la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen que resolver aquello que no han conseguido los políticos?

–En la aplicación del artículo 155, habrá que esperar acontecimientos porque es todo muy reciente. Los compañeros de la Policía Nacional y la Guardia Civil han tenido un papel fundamental. Somos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tenemos que velar por la legalidad y el cumplimiento de la Constitución. Vamos a seguir protegiendo a los ciudadanos y, desde los sindicatos, daremos el apoyo que hemos mostrado desde el principio a los agentes. Nos hemos desplazado a Barcelona y hemos estado a su lado para la asesoramiento legal y todo lo que necesiten. Nuestra secretaria general, gran parte del tiempo que estuvo en Ceuta, estuvo preocupada por los compañeros red, realizando llamadas telefónicas, interesándose por cómo están en todo momento y que no tengan duda de que vamos a seguir en ello.

–¿El SUP considera que Hacienda persigue a los agentes sancionados por presuntamente incumplir el tiempo de residencia para beneficiarse de las ventajas fiscales?

–No vamos a criticar a la Agencia Tributaria y su gestión. Hay sentencias en las que la prueba de cargo parece que la tienen que demostrar los compañeros. Unos funcionarios que trabajan en Ceuta, realizan sus servicios aquí, gastan en la ciudad autónoma y, en su tiempo libre, cogen el barco y salen a la Península por temas personales, como visitar a la familia. O por cuestiones que ellos creen conveniente. Quizá deberíamos de tratar ese tema, quizá una modificación en los días. Pero los compañeros lo único que están haciendo es trabajar en Ceuta y estar empadronados aquí.

–¿Son partidarios del uso de la pistola eléctrica o taser?

–Nosotros hemos demandado que se pongan como dotación. Existe un estudio de los Mossos d’Esquadra que dice que su utilización puede ser beneficiosa para la labor policial. Hemos vivido no hace mucho un altercado en la frontera de Melilla, donde podemos valorar si el uso de estas pistolas eléctricas, bien por la proyección de los dardos que desprenden o por las que son dentadas, podrían haber sido utilizadas para dar una respuesta proporcional. Además, está en el reglamento de armas donde están los sprays. Sabemos también que hay estudios en contra que dicen que habido alguna muerte en algún país. Nos hemos interesado, hemos mirado estadísticas y por la utilización de un revólver del 38 hay un 50 por ciento de víctimas; y por la utilización de estas pistolas está en el uno con algo. Hay que adecuarlo y, si vemos que es beneficioso para la labor de los compañeros, pues tendremos que utilizarlas e incorporarlas a la dotación policial.

–¿Considera urgente contar con una nueva Jefatura Superior?

–Entendemos que sí, que la ubicación tiene que ser céntrica para que los ciudadanos tengan accesibilidad porque somos un servicio público. Si en las instalaciones se unificarán servicios, todo sería más fácil para el desarrollo de la labor de los compañeros.