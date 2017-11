El gobierno de España, ayer, día de la huelga general en Cataluña, fue incapaz de defender los derechos de los ciudadanos e incluso pareciera que defendía a los que se encontraban, secuestrando los derechos de los ciudadanos que cumplían con sus obligaciones. Ayer no gobernaba en Cataluña el gobierno sedicioso, pero parecía que continuaba haciéndolo.



No me vale que no quisiera violencia policial que iría a favor de los secesionistas y de su internacionalización del conflicto. El gobierno tenía la obligación de defender a los ciudadanos Españoles contra la violencia de los sediciosos, pero prefirió “aguantar el chaparrón” y no hacer NADA. La ley y la mayoría de la ciudadanía estaban a favor de la intervención policial, el uso legal de la fuerza, para devolver sus derechos de libre circulación a la grandísima mayoría de los Españoles, pero prefirió las fotos de la democracia secuestrada, a las fotos de policías aporreando sediciosos. Al igual que prefiere a los sediciosos NAZIS en la calle que en la cárcel que es donde los queremos la mayoría de los Españoles.



No vale hacer estrategias , cuando se trata de defender los derechos democráticos. Ayer la mayoría de ciudadanos en Cataluña fueron a trabajar o lo intentaron, pero su gobierno los abandonó, los dejó tirados para que no pudieran ir a trabajar o llegaran tarde. ¿Para que COÑO sirve este gobierno?, ¿Dónde está el 155?, ¿Dónde el control de la Policía?. El gobierno Español continúa dejando tirados a los catalanes.



Según cuentan, es posible, que el tribunal supremo se haga cargo, no solo, de las causas de los miembros de la mesa del parlamento catalán sino que también pretende hacerse con las causas de los miembros del gobierno catalán que están en cárceles Españolas. El supremo es un tribunal elegido por los políticos del PP, Psoe, etc. Etc., llevando hasta el final la premisa, es un tribunal político en ese sentido, la Jueza Lamela lo es por oposición. Al parecer el gobierno del PP no quiere a los tíos que nos tuvieron hasta hace bien poco indignados por el pulso que hicieron al Estado Español, en la cárcel, otra vez para aparentar “buenismo”, pero el “buenismo” con los delincuentes secesionistas es ir en contra de sus propios votantes. Allá ellos. Yo era uno de ellos.



Espero que algún particular presente una querella contra nuestro gobierno, por daños y perjuicios, ya que su inacción nos ha costado dinero en horas perdidas, negocios que no se pudieron llevar a cabo etc. Etc. QUE PAGUEN LOS CULPABLES Y LOS QUE TENIENDO LA OBLIGACIÓN DE EVITARLO NO LO HICIERON.