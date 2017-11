El conjunto caballa encajó los dos últimos goles en el tramo final

El equipo de Juan Ramón Martín no pudo mantener su racha positiva y cayó ante el cuarto clasificado, Sevilla C. Los blancos no estuvieron tan finos como en otras ocasiones y encajaron un gol muy pronto que les hizo plantear el encuentro de otra forma.

Además cedió su condición de imbatido tras cinco encuentros seguidos. La derrota hace que el Ceuta no pueda colarse en el play off de ascenso y siga a distancia de los mejores del grupo.

El conjunto caballa encajó los dos últimos goles en el tramo final cuando ya jugaba con uno menos por la expulsión de Sufian en la segunda mitad.

El Ceuta ya tiene que pensar en el siguiente rival, Los Barrios que visitará el Murube el próximo fin de semana.