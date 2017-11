El capitán del Ceuta fue expulsado ante el Utrera, según recoge el acta del choque por insultar al colegiado

El Ceuta tiene otro nuevo contratiempo, con la sanción del central y capitán Jaime. El futbolista caballa fue expulsado el miércoles pasado en el choque ante el CD Utrera, según recoge el acta por insultar al colegiado.



El Juez Único de Competición de Tercera División ha castigado al jugador con cuatro encuentros sin poder jugar, lo que supone un traspiés para el Ceuta. Jaime estaba siendo titular indiscutible en todos los encuentros y tras la baja de Álvaro Benítez era fundamental mantenerlo en el once.



Ahora con esta sanción, el futbolista se perderá cuatro encuentros fundamentales, sobre todo, viendo la racha que está cogiendo el equipo. Castilleja y Arcos en el ‘Alfonso Murube’ y Sevilla C y Atlético Espeleño a domicilio, serán los partidos que se pierda Jaime.



La baja del central trastocará los planes de Juan Ramón Martín, que tendrá que echar mano de sus recursos para hacer un once de garantía. Pero no sólo Jaime estará ausente en el siguiente encuentro, ya que sino hay ninguna modificación habrá jugadores igualmente importantes que no podrán estar por problemas físicos.



Perita y Segura se retiraron ante el Utrera por lesiones musculares mientras que Yunes, tuvo un golpe en la clavícula y también será baja un cierto tiempo. A esto se les une Alfons, que parece que tampoco estará ante el Castilleja.



Zafra y Sufian si mejoran de sus problemas y podrían entrar en la convocatoria pero habrá que esperar hasta el último momento para saber sí Juan Ramón los puede utilizar en el once.



Lo que tendrá que modificar el técnico con total seguridad será la defensa. Jaime y Segura descartados para el partido, con lo que Borja Romero podría jugar de central y Chakir colarse en el lateral derecho. Aunque Juan Ramón también podría jugar con defensa de tres, como ya hizo en las primeras jornadas de Liga.