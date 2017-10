Al capitán Sergio Barreda Peñas nunca se le olvidará. Sus compañeros impiden que el paso del tiempo retire de sus pensamientos y de sus corazones la imagen de su capitán. En día en que se cumple el primer aniversario de su fallecimiento, Caballería ha querido inaugurar una calle en su honor.

Está en el edificio del grupo de Caballería acorazado ‘Cazadores de África’, que llevará por siempre el nombre de Sergio. Una placa lo recordará en el acuartelamiento ‘Coronel Galindo’ para siempre, tras su fallecimiento en acto de servicio. Sus familiares han asistido a este acto.

El coronel jefe de Caballería, Alberto Plaza, ha dedicado una alocución dando sentido al lugar elegido para tan sentido homenaje.

“La elección de su ubicación no responde a la casualidad, pues este edificio es punto de paso obligado para los cuadros de mando y tropa del Regimiento; en su frontal los escuadrones forman diariamente al inicio y fin de actividades y es aquí donde nuestro capitán Sergio Barreda impartió a su escuadrón sus últimas órdenes e instrucciones, aquel fatídico 28 de octubre de 2016, antes de iniciar su carrera al encuentro con el Creador”

Plaza se ha referido también al recuerdo vivo que se mantiene de Barreda, siempre presente en todos los componentes de Caballería, en cuya historia, con honor, ha entrado para siempre el recordado capitán.

“Querida familia de Sergio, puedo imaginar vuestro dolor desgarrado y vuestro desconsuelo a lo largo de todo este año y sé que estos sentimientos, si bien afortunadamente mitigados progresivamente con el paso del tiempo, se acentúan en el día de hoy cuando recordamos a Sergio en el primer aniversario de su fallecimiento”

“De poco consuelo os puede servir el saber que no habéis estado solos en vuestro dolor. Creo hablar en nombre de todos los que hoy componen el Regimiento, cuando os aseguro que, personalmente, no ha habido un día, actividad, ejercicio, competición, carrera, acto militar, homenaje a los caídos o festividad en los que el recuerdo de mi capitán, de nuestro capitán Sergio Barreda, no haya estado presente”