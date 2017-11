Están dispuestos a llevar el asunto del Parque de Santa Catalina a las instituciones europeas

Caballas piensa que el Gobierno está preocupado con el tema de la limpieza y que por ello está dando palos de ciego intentando buscar una salida al tema de Trace. El diputado Aróstegui indicó que todavía no se ha presentado la auditoría a la que se comprometió en la sesión plenaria.



Añadió que el servicio no funciona y que son incapaces de conocer cuánto es el coste que tiene para las arcas públicas y si se están prestando todas las obligaciones contractuales. Dijo que aún no se han abierto los expedientes sancionadores que van aparejados a las detracciones que durante los últimos meses se han hecho a Trace porque se había detectado que no se prestaron el 40% de los servicios.

Vegetación en el Parque de Santa Catalina

Por otro lado, Mohamed Alí, líder de la coalición, destacó sobre el asunto de la vegetación en el Parque de Santa Catalina que la culpa la tuvo Vivas por hacerse la foto durante la última campaña electoral, sabiendo que el proyecto aún estaba ejecutándose.



Quieren explicaciones a este respecto. No descartan llegar a las instituciones europeas, porque recordó que es una obra que cuenta con fondos de la Unión y desean que en una comisión de seguimientos de los Fondos FEDER se pidan explicaciones.

Gran Vía

Y en otra cuestión que también ha sido noticia durante estos días, Aróstegui explicó que el despilfarro en la Gran Vía, que ya va por 9 millones de euros, se debe a que Tragsa cerró el presupuesto en casi 8 millones, pero que se han ido añadiendo más elementos de lujo.

“Confiamos en que ya hayan llegado al tope, pero lo mismo terminan pidiendo un jacuzzi en la puerta de la casa del señor Vivas y nos vamos a 10 millones”.

Además recuerdan que están dispuestos a llegar a los tribunales si ese expediente no se somete a exposición pública porque así lo obliga la legislación, al cerrarse una de las calles de la Plaza de África y por afectar a la Basílica Tardorromana. Estas advertencias figuran en un escrito que enviaron hace tiempo al consejero de Fomento, Néstor García, pero no han recibido contestación.