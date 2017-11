Hachuel ha negado que la Policía Local desalojara a los asiáticos de los soportales el día de la tromba

El Gobierno ha justificado la actuación de la Policía Local en la retirada de los cartones y enseres del colectivo asiático que está acampado en la plaza de los Reyes. El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, ha insistido en que “no se va a permitir otro asentamiento” y recalcado que los inmigrantes tenían ya montado un cobertizo.

“Las cosas estuvieron muy bien retiradas. No se les va a permitir un asentamiento. Yo he visto las fotografías de lo que retiró la Policía. A mí también me duele, como a toda la ciudadanía, ver personas que duermen sobre un cartón, pero después viene lo siguiente: el asentamiento. No se trata de humanidad porque esas personas tienen donde dormir y comer”, ha denunciado al término del Consejo de Gobierno.

“Cuando la Policía decidió retirar eso sacó imágenes y había ya cobertizos, cojines… Y eso no lo podemos permitir”, ha manifestado Hachuel

“Su decisión es propia y tiene su parcela de libertad pero también deberes. Cuando la Policía decidió retirar eso sacó imágenes y había ya cobertizos, cojines… Y eso no lo podemos permitir. En esto estamos firmes. La vigilancia se relajó, dejó de estar la Policía 24 horas al día y eso lo aprovecharon para hacer esto”, ha insistido.

Hachuel ha negado que la Policía Local desalojara a los asiáticos de los soportales el día de la tromba, tal y como denunció Podemos, calificando directamente dichas informaciones de “falsas”.