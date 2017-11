El Área de Menores, la abogacía, las ONG y los psicólogos analizan el caso del niño de la maleta y la figura del menor en las migraciones

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha aplazado el juicio previsto este miércoles contra Alí Ouattara, el padre del pequeño Adou, que fue descubierto por el escáner de la Guardia Civil en la frontera entre Ceuta y Marruecos dentro de una maleta en 2015. La celebración de la vista, finalmente pospuesta sin fecha porque no consiguieron citar a tiempo al niño y a su madre que ahora viven en Francia, era el momento apropiado para reunir a Pedro del Corral, director del Centro Mediterráneo del Área de Menores; a Alberto Aflalo, abogado y presidente del Grupo Abogados Jóvenes de Ceuta; a Mónica Gómez, maestra de español en representación de Digmun; y a David Álvarez, psicólogo con la historia de Adou como caso paradigmático de la indefensión de los menores en los flujos migratorios. Los participantes coincidieron en que un pase en las condiciones que sufrió Adou no está justificado.



Si de los presentes en el programa de COPE Ceuta La Voz de El Faro alguien tuvo mayor contacto con Adou, ese fue Del Corral ya que el costamarfileño fue alojado en el centro del Área de Menores que él dirige durante un mes. Un breve espacio de tiempo porque la familia reclamó al pequeño de inmediato y Menores tuvo que realizar un trabajo “arduo” de comprobación pese a que era “evidente que quería a su padre y a su madre”. El responsable del Mediterráneo describió a Adou como un niño “que se ganaba fácilmente a los compañeros del centro, al personal, muy extrovertido, abierto, simpático, él lo vivió como una aventura”. Los compañeros que en aquel momento ya estaban acogidos por la Ciudad conservan un grato recuerdo de él. En cualquier caso, destacó Del Corral, “trabajamos con infancia desfavorecida, no solo con menores extranjeros no acompañados, y, aunque no es tan mediático como el caso de Adou, tiene la misma respuesta”, destacó Del Corral.



El padre de Adou, que vive en Bilbao, se enfrenta a tres años de prisión mientras que la pasadora lo hace a seis años. Ambos por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En este caso las penas pueden ser de cuatro a ocho años porque se entiende que hay un “riesgo para la vida o le pudo causar lesiones graves” con el agravante de que Adou requiere una “protección especial” por su condición de menor, señaló el presidente del Grupo Abogados Jóvenes de Ceuta de acuerdo con el Código Penal. “La mujer que ha llevado al niño en la maleta que se enfrentaría a una pena en su grado superior y al padre como coautor porque se entiende que presuntamente autorizó que el menor pasase al frontera en esas condiciones”, argumentó Aflalo.



Ali Ouattara solicitó la reagrupación familiar pero, como declaró él mismo a distintos medios de comunicación, ésta fue denegada porque a su nómina le faltaban 50 euros para cumplir los requisitos. “La cuestión económica es el pilar básico para que concedan este tipo de autorizaciones. Si bien es verdad que hay otros tipos de razones, como las humanitarias, en la cual podría haber encajado para que ese niño no quedase en desamparo”, expuso el abogado. ¿Se podría buscar una salida para que se redujese la cuantía? “Deberíamos de tratar los operadores jurídicos, tanto los abogados como los legisladores, ser más flexibles y sensibles ante casos como este en los que, por una cantidad de dinero, no se haya podido autorizar la reagrupación” aunque, concluyó, no está justificado pasar a un niño, en este contexto a un hijo, en una maleta.



Desde Digmun, Gómez habló del derecho de este niño a quien, al salir de la maleta, “aún le queda un poco de fuerza para decir ‘Me llamo Adou”. A él, continuó la docente, “jamás se le ha preguntado si quería entrar en la maleta, estar expuesto a asfixiarse, a todas las lesiones e, incluso, a perder la vida para poder pasar la frontera”. La activista denunció de forma pública la “arbitrariedad” de la “legislación que flaquea en casos casos tan radicales como este en el que es evidente que necesita una reagrupación familiar” y, sin embargo, tumbaron su petición por 50 euros. Gómez entendió la posible “desesperación del padre tras agotar todos los recursos posibles”, pero manifestó su incomprensión porque, al igual que se movilizó a la sociedad una vez Adou entró en España dentro de una maleta, “se podía haber movilizado antes de dejar a su hijo en manos de los traficantes”. A su juicio, “ese hombre salió de su país para evitar que le maten por un asunto político; entonces expone la vida de su hijo, pero la suya no. Por eso yo vengo a defender a ese niño, a Adou”.



El psicólogo participante en el debate planteó la importancia de la familia y aquello que, notificada la denegación de la reagrupación por los cauces legales, puede justificar que el padre haga lo que esté a su alcance para reunirse en España. Álvarez hizo hincapié en que, “por un lado, lo estamos utilizando para justificar estos hechos y, por otro, le estamos criminalizando porque igual es cierto que este hombre no sabía que –su hijo- iba a pasar en una maleta”. El “discurso es doble” porque se entiende que al tratarse de “una familia la situación es diferente a la de otros niños. Parece que para nuestras conciencias no era una tan mala acción”, señaló el psicólogo quien tampoco entró a juzgar el fondo penal pero sí consideró que Adou “estuvo desprotegido hasta que le detectan en la frontera y se toman las medidas oportunas”. En cuanto a las secuelas que pudo tener para Adou, Álvarez caminó en el mismo sentido: “Tu familia ha hecho algo bueno para ti, aunque sea malo para ti. Integrar esa dualidad es muy complicado”.



El pequeño, en el momento de su ingreso en el Mediterráneo,no quiso hablar nunca de que accedió a Europa encerrado en una maleta, recordó Del Corral. “A él no se le vio especialmente preocupado por lo que pasó, lo asimiló bien, como una aventura. Vio que rápidamente apareció en escena su madre, con lo cual eso le calmó. Pero es una situación en la que el padre, con el paso de los años, tendrá que hablar con su hijo”, reflexionó.



Como escribió Miguel Ángel Ortiz sobre el caso de Adou, la de este niño es ‘Una historia que no cabe en una maleta’. Algo que ocurrió con el debate de La Voz de El Faro, porque tratar el drama de los ‘otros Adou’ que llegan a Ceuta sin la misma atención mediática daría para una tertulia de más de 45 minutos.

El abogado de la familia pide que Adou y su madre declaren por videoconferencia

Juan Isidro Fernández, abogado del padre de Adou, el niño de la maleta, intervino en directo en el programa ‘La Voz de El Faro’, de COPE Ceuta. El representante legal explicó que él y su madre Lucille “están en París y no han podido llegar las citaciones”. Ambos se trasladaron a Francia, indicó el abogado, porque la progenitora tuvo más facilidades para encontrar empleo allí dado que en Costa de Marfil se habla este idioma.



El abogado de la familia estimó que la celebración del juicio es “inminente” porque su despacho ya ha solicitado a la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta que ambos puedan declarar por videoconferencia y están a la espera de que sea autorizada. Como apuntó Juan Isidro Fernández, “sus testimonios son fundamentales para demostrar la inocencia del padre”.



Tras la “fuga” de la pasadora marroquí de la maleta que está en “busca y captura internacional y por tanto no podrá declarar”, señaló el abogado, la postura de su Defensa es clara. “Él –Ali Ouattara- es inocente y no sabía que iban a meter al niño en una maleta, sino que siempre creyó que iba a entrar con una documentación, es decir, con un visado que para eso era la intención que él tenía de ir a la frontera” y a partir de ahí comenzaría todo el protocolo como así fue con posterioridad, argumentó el letrado.



El abogado de la familia adelantó que no se conformará con ninguna pena que solicite la Fiscalía porque el padre es una “víctima de esas mafias”, su situación en España está regularizada y había solicitado la reagrupación familiar después de que la abuela falleciese y Adou quedase “desprotegido” en Costa de Marfil.