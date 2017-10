Esta vez se trasladó a la salida desde Ceuta. Pudo ocurrir una tragedia, con escenas que recordaban las vividas el pasado año

Más de 1.500 personas han protagonizado una avalancha en la frontera. Después de permanecer varias horas cargados de bultos intentando cruzar a Marruecos y tras saber que los controles aduaneros en el lado vecino se habían relajado, todas las personas retenidas en las proximidades de la frontera salieron a la carrera. Unos pocos guardias civiles se veían frente a la masa de hombres y mujeres.

Pudo haber ocurrido una tragedia. Las escenas recuerdan las vividas hace un año, de nuevo el espacio fronterizo está marcado por el caos.



Lo que está ocurriendo es el reflejo de una clara ruptura de relaciones. No hay conexión entre ambos lados y todo funciona de forma aleatoria. Sin hoja de ruta sin concierto.

En Marruecos se vivieron las peores escenas, con varias mujeres heridas al querer entrar en nuestra ciudad. Hubo avalanchas y las ambulancias se llevaron a varias heridas. Pasó ayer pero lleva pasando toda la semana.

Porteadores

Los porteadores pasan por Tarajal 1 y Marruecos no controla nada, ni discrimina a los que quieren acceder.

Muchos ceutíes que se están dedicando al porteo o que sencillamente cruzan con alguna bolsa de mercancía denuncian que les retiran el pasaporte en Marruecos y les golpean. La tensión va a más. Cada jornada es peor que la anterior.

La falta de efectivos es también una evidencia y la falta de operatividad de carriles también. La Policía se comprometió a abrir varios este viernes.

Algunas personas han transmitido a este medio que se han quedado al otro lado de la frontera tras la avalancha, al encontrarse con la frontera cerrada.

Después de lo ocurrido no se sabe a ciencia cierta qué pasará. Porque ya no hay orden, todos los días hay colas y caos. Las autoridades no informan oficialmente de lo que sucede.