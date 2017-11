El PP dice que hay que replantearse la gestión de las ayudas y la oposición denuncia vicios de partida

El carácter más o menos “social” de los Presupuestos de la Ciudad, el montante y reparto de las subvenciones municipales y el número de cargos políticos que sostiene la Administración volvieron a ser, como cada año, epicentro del debate inicial sobre los Presupuestos de la Ciudad para el año próximo.



Para Aróstegui la acusación de “despilfarrar” no se basa en dejar de ayudar al CERMI, COCEMFE o los clubes deportivos sino “en por qué se dan 300.000 euros a sus amigos de los helicópteros, 360.000 a la Escuela Hípica, a no se qué de La Legión, 30.000 de algo de Defensa que no hace nada, las Casas Regionales, las asociaciones pseudoculturales, entidades sociosanitarias que se pisan unas a otras, subvenciones a clubes deportivos muy por encima de sus necesidades…”.



“El derroche no tiene nada que ver con la fiscalización porque gastar 700.000 euros en las Fiestas Patronales es legal e inmoral al mismo tiempo”, ejemplificó partiendo de que “dilapidar es gastar en cosas superfluas un dinero exagerado cuando hay necesidades básicas por cubrir”.



El secretario general del PSOE alertó de que la juventud ya solo mira “hacia la península” y verbalizó su temor a que los casi dos años de legislatura que quedan vengan marcados por nuevos “escándalos de corrupción” y suspicacias en la selección fraudulenta de los Planes de Empleo. “Necesitamos un giro de 180 grados, con más transparencia, una apuesta por recuperar el esplendor del comercio local, por el puerto y la frontera, no por gastar en la portada de la Feria el doble que en renovar el alumbrado público”, comparó.



“Ustedes, café para todos, 11,3 millones de euros en subvenciones para más de 90 beneficiarios sin un plan que organice su concesión, al margen de la legislación y las recomendaciones del Tribunal de Cuentas”, apuntó Hernández, que echa en falta en el proyecto de cuentas públicas “alguna aportación” del Gobierno para “aprovechar la potencialidad del puerto, promover suelo para actividades empresariales o intervenir en la situación crítica del comercio y la hostelería”.

“La solidaridad es el principio básico de la Constitución Española y de la UE”

“Estoy de acuerdo con Ciudadanos en la necesidad de reformular las políticas sociales en cuanto a su eficacia para diferenciar las de emergencia, que tienen que ser para cualquiera que las necesite, de las sostenidas en el tiempo, para lo que habrá que exigir un mínimo arraigo de tiempo y valores como ceutíes, españoles y europeos”, planteó el portavoz del PP.



Frente al discurso de Aróstegui, Carreira instó a hablar de “ceutíes que lo tienen más o menos complicado”. “El ser cristiano, judío, hindú o musulmán no da pluses ni penalizaciones”, quiso “central el debate” el consejero, que atribuyó a una voluntad de “exagerar las cosas y arrimar el ascua a su sardina” las palabras del de Caballas, al que también exigió “que no pase ciertos límites”.



Carreira prometió a Cs ampliar la apuesta presupuestaria para dinamizar al sector turístico y concretó dos “desafíos” a afrontar “con absoluta seriedad”, el fronterizo y del transporte marítimo. “Vamos a poner todo nuestro empeño y no vamos a abdicar porque llevamos años en ello pero tenemos claros los objetivos para superar este momento económico tan difícil”, prometió antes de negar que sea “un riesgo” el que “la mitad” de los ingresos de la Ciudad proceda de transferencias del Estado porque “la solidaridad es el principio básico de la Constitución Española y de Europa”.

“La frontera es fundamental: nos ocupa y nos preocupa”

Chandiramani adelantó que la Ciudad mantiene su voluntad por “apoyar” a través de Procesa a las empresas que se modernicen o generen empleo, así como por ampliar la bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social hasta el 60% o por reducir los tipos del IPSI sobre determinados productos. “Para nosotros la frontera es fundamental, nos preocupa y nos ocupa en contacto con todas las partes”, replicó la consejera, que comprometió “empeño” en atender a los desempleados que necesitan formación. “No abandonamos a la gente porque los presupuestos de Asuntos Sociales aumentan aunque quizá haya que reflexionar sobre sus políticas desde la responsabilidad para obtener los mejores resultados y hay que trabajar porque duele escuchar que los jóvenes no ven futuro en Ceuta”, aseveró. “Este Gobierno no ilusiona porque le faltan ideas, proyecto e iniciativas”, lamentó Hernández, que instó a Chandiramani a ponerse en la piel de los parados, de quienes llevan años sin vivienda y sin ingresos… ¿Qué pensaría usted? Los socialistas”, añadió, “no podemos estar de acuerdo ni con sus Presupuestos ni con su gestión política, que nos ha enviado a los servicios de urgencias y ha condenado nuestras posibilidades de desarrollo económico con unas navieras que abusan de la ciudadanía con su connivencia y una frontera tercermundista”. “No son capaces de reconocer un ápice su error de planteamiento y están intoxicados por las corrientes de extrema derecha que quieren que esta ciudad deje de ser lo que es agarrados a la inercia de nostálgicos que son un peligro para nuestro futuro y todo eso se refleja en estos Presupuestos: no quieren que la gente, que determinada gente, estudie, trabaje y tenga vivienda en Ceuta”, resumió Aróstegui.