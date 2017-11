Le recuerda que es el “único que puede remediar la situación de sus compañeros”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont a regresar a España para “defenderse de la justicia” y ayudar a “calmar las aguas”, además de recordarle que es el “único que puede remediar la situación de sus compañeros”.

“No sé si me está viendo desde Bruselas, desde Flandes o donde quiera estar. Le pido que vuelva a España, que tiene presunción de inocencia como todos los imputados, que coja un abogado y se defienda como el resto”, ha dicho durante su intervención en un desayuno informativo en la capital almeriense organizado por ‘La Voz de Almería’.

Ha insistido en su petición de ayudar a “calmar las aguas” para que los partidos políticos puedan hacer campaña electoral, “que es lo que hay que hacer, y no estar a al fuga, engañar a los ciudadanos”, a la vez que le pide que “no deje tirados a los demás”.

No obstante, ha incidido en que durante semanas los ahora imputados han “pisoteado” los derechos y libertades de la mayoría de los catalanes” y han desacatado “una, dos, tres sentencias de un tribunal”.

“Cuando uno comete posibles delitos de malversación de fondos, de sedición, de rebelión, ¿luego le extraña que venga un juez y le impute? Yo les he visto sacar pecho en un mitin diciendo que si tenían que ir a la cárcel irían, lo dijo, por cierto, Santi Vila. Si han hecho todo esto, ¿cuál es la sorpresa? Han acabado donde decían que iban a acabar”, ha señalado.

Sostiene que es “muy grave dar un golpe de Estado”

Considera que a pesar de todo en España se ha aprendido la lección de que “intentar liquidar una nación europea no es gratis” y ha sostenido que es “muy grave dar un golpe de Estado” y que “no es habitual” tener un exgobierno que ha calificado como “un comité de sedición, en este caso con medidas cautelares”.

“No le tengo miedo a aplicar la Constitución. No temo a las urnas. Porque es el lugar donde dirimir los proyectos políticos y no las calles, no con turbas rodeando jueces, consejerías… no creo en ese modelo sociedad, sino en uno en el que las discrepancias se dirimen en una mesa de debate y el Parlamento”, ha añadido.

Por ello, ha censurado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, “haya dicho que hay presos políticos en España”, ya que a su juicio lo que hay son “políticos presos. Aquí si eres comunista, liberal, socialista, nadie te juzga por tus ideas, pero si cometes un delito sí, no confundamos al personal”.

Asimismo ha lamentado que Colau y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, “presionen a los jueces” y ha señalado que si se ha decretado el ingreso en prisión del exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exconsellers es porque “Puigdemont está a la fuga, ha dejado tirados a sus compañeros”.