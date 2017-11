Joyería Blanco y el Taller de Marquetería fueron los encargados de elaborar los regalos que se entregaron a Sus Majestades

La perfección de una visita ‘casi’ inesperada tuvo un nombre: la de todos los artífices que se entregaron durante 48 horas para alcanzar, quizá, el cometido más complejo de toda su carrera.

Los protagonistas que permanecieron en las sombras

Joyería Blanco y el Taller de Marquetería son algunos de ellos, de aquellos que apenas cesaron en su trabajo durante ese primer fin de semana de noviembre del año 2007, aquellos en los que confiaron para elaborar los obsequios que se otorgarían a Sus Majestades y que fueron fieles a su palabra de que tendrían el encargo terminado para el día en cuestión, el lunes 5.



“El trabajo entró en el Ayuntamiento el domingo 4 a las 22.00 horas”, comenta el dueño del Taller de Marquetería, Manuel Bernal.



Unas horas más tarde, apurando hasta última hora, lo haría la llave de la Ciudad que se había encomendado a Joyería Blanco. “Terminamos en el taller a las 00.30 horas, pero también tuvimos que hacer la caja, por lo que la entregamos en Presidencia a la 1.00”, señala Rosa Blanco.

Una sorpresa

La noticia les llegó sin previo aviso, como a todos, y se recibió con incertidumbre e incredulidad. “Había un puente y como muchos ceutíes en días festivos pensábamos irnos”, comenta Bernal.



“Una media hora antes de que cerrásemos, sobre la una de la tarde, recibí una llamada de José Luis Gómez Barceló pidiéndome que no me fuese porque tenía que requerirme un trabajo muy importante. Evidentemente nunca imaginé que se trataría de esto, supuse que sería uno de los tantos encargos especiales que nos hace”, expresa.



Su mujer, Nieves Hoyos, también dueña del taller estaba presente cuando su esposo recibió la noticia:

“Yo me encontraba en el otro extremo, hablaban con mucho secretismo por lo que no sabía de qué se trataba, pero me fijaba en su cara y cómo iba cambiando, llegó un momento en el que se quedó pálido, me asusté, justo cuando se fue Gómez Barceló me comentó de qué se trataba y nos pusimos manos a la obra, sabíamos que era muy precipitado pero que podíamos hacerlo”.

Ni una hora que perder

Las manos de estos artesanos nunca antes habían trabajado a un ritmo tan trepidante y con la carga que aquello suponía. “Era la primera vez que los Reyes venían a Ceuta desde hacía 80 años y que nos eligiesen precisamente a nosotros, era un orgullo, pero también una carga enorme y una responsabilidad”, señala Bernal.



Ardua y complicada tarea también a la que se enfrentó Blanco. “En el momento en que el joyero artesano, que iba a ser el encargado de elaborarlo, dijo que sí, se abrieron varias cuestiones: la primera era que toda la responsabilidad recaía sobre nosotros. No podíamos pedir ayuda en la península ni a otros fabricantes ni para solicitar material, ya no solo por el escaso margen, si no porque era fin de semana y puente”, señala Rosa Blanco.



“La otra de ellas fue quizá una de las más complicadas, teníamos que elaborar una llave que nunca se había hecho y, por lo tanto, no había ningún modelo en el que basarnos”. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentaron, apunta Blanco, fue el carecer de un margen para rectificar:

“No nos podíamos permitir equivocarnos en ninguna de las piezas que componían la llave, ya que si teníamos que comenzar desde el principio ya no había tiempo”.

El resultado: la guinda

El modelo definitivo se consiguió a través de la antigua llave de la cancela del Ayuntamiento. “No recuerdo cómo, pero la consiguieron, a raíz de esa se hizo un modelo a ordenador a través del que se pudo ir trabajando”, explica Blanco.



Desde el viernes por la noche hasta el domingo a última hora los talleres de estos artesanos no cesaron. A puerta cerrada, en las entrañas de estos establecimientos se iba dando forma a unos obsequios que pasarían a formar parte del Patrimonio Nacional.



“No era un montaje fuera de lo común pero la carga se incrementaba cuando estabas trabajando y pensabas quién te lo había encargado y a quién iba dirigido”, expresa Bernal.



“Se puede decir que aquello fue la guinda de mi carrera profesional o, al menos, yo lo considero así”, dice Bernal.

Los marqueteros ‘reales’

Un sentimiento compartido también en Blanco, y más que merecido. En la joyería apenas durmieron durante los días en cuestión. “Estábamos toda la familia en el taller haciéndole compañía al chico. El pobre apenas descansó, paraba cuatro horas al día y porque tenía las manos engarrotadas, ya que el trabajo fue todo manual”, expresa Blanco.



La intensidad de dos días sin parar se tradujo para ambos en una anécdota, un hecho “único” que, aún hoy, les genera “una enorme satisfacción”. “Para mi padre, después de tantos años de dedicación, fue el reconocimiento a toda una carrera profesional”, dice Rosa.



Por su parte en el taller de marquetería comentan entre risas que se pueden considerar “marqueteros reales o realmente marqueteros”.

El grabado, un vínculo entre la Casa Real y la de los Dragones

El grabado que enmarcó el Taller de Marquetería era un trabajo realizado por Belén Abad que se encontraba en el establecimiento. “Trabajamos con muchas de sus obras, pero ella desconocía que precisamente fue una suya la que se entregó hasta que la llamamos después de la visita”. Explica Manuel Bernal que la elección de este grabado, una imagen de la Casa de los Dragones, no fue fortuita. “Existe una relación entre la Casa Real y la Casa de los Dragones”, señala Bernal. Todo se remonta a la visita de Alfonso XIII a Ceuta, cuando paseando por el centro de la ciudad el monarca se detuvo ante el citado edificio. “Expresó que le parecía fabuloso pero que a su parecer era demasiado bajo, tras aquello se decidió incrementar los niveles, pero las alturas en los edificios estaban restringidas y entonces incorporaron a los dragones”.