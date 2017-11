El pleno aprueba, con el voto favorable de todos los partidos menos Caballas, adherirse a los actos del XL aniversario de la Carta Magna

El pleno de la Asamblea ha aprobado una moción que, en un principio fue presentada por el Partido Popular, donde, entre los acuerdos adoptados se ha decidido estar atentos a las negociaciones que se mantengan para los cambios en la Constitución española. Recordemos que uno de los acuerdos nacidos para la aplicación del 155 en Cataluña fue que el PSOE forzó al Partido Popular a constituir una comisión que analizará la reforma de la Carta Magna para adecuarla a la realidad autonómica de España en pleno siglo XXI. Lo que se quiere, aprovechando esta oportunidad, es reforzar, de alguna manera, la presencia que tiene Ceuta en el capítulo VIII de la Constitución española.



La moción había nacido con una propuesta del Partido Popular para que por parte de la Asamblea se aprobara un acuerdo, de manera que se adhiera la Ciudad Autónoma de Ceuta a los actos que están organizando las Cortes Generales para el XL aninversario de la Constitución española que tendrá lugar el año que viene.



Cuando se esperaba que no iba a existir discusión en este punto intervino el portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui, quien sentenció que confiaba que la aparición de esa propuesta no tuviera nada que ver con la situación que se vive ahora mismo en Cataluña. De todas maneras, aludió a que la Constitución no es la misma que se aprobó en el año 1978, porque tanto PP como PSOE se encargaron de introducir una reforma de la Constitución que “benefició a los grandes poderes económicos”. Incluso se quejó de que en los artículos 67 y 68 de la Constitución donde se hace alusión a que Ceuta tiene derecho a la elección de un diputado y dos senadores se hace referencia a las poblaciones y no a los territorios.



El portavoz del grupo popular en la Asamblea, Emilio Carreira, defendió que la actual Carta Magna ha permitido un salto cualitativo extraordinario de nuestro país en los últimos 40 años y “blinda la españolidad de Ceuta y de Cataluña, porque lo del referéndum pactado es autodeterminación. Los catalanes no van a tener más derechos que los ceutíes”.



Incluso señaló que todos los presidentes autonómicos son nombrados por el jefe del Estado y “la unidad de España no la hemos heredado de Franco, sino de la historia. Por supuesto, que la Constitución no son las tablas de la ley y que se puede reformar”. Además sentenció que la Transitoria Quinta sigue vigente en la actualidad y que en ellas se habla claramente de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Carreira sobre Alí: “Ya sé con quién no tengo que pactar”

El portavoz del grupo parlamentario popular, Emilio Carreira, se reunió en la mañana de ayer con el resto de portavoces con la intención de acordar un punto de consenso para adherirse a la festividad que se prepara para el XL aniversario de la Constitución española. Se decidió, de alguna manera, retirar el preámbulo y dejar solamente la parte dispositiva de la mencionada moción.



Pues bien, como consecuencia de que por parte de Aróstegui se habló en este punto hubo, en un momento determinado, un enfrentamiento verbal entre el mismo Emilio Carreira y el portavoz de Caballas, Mohamed Alí. El máximo responsable de la coalición localista dijo que él no había acordado nada concreto con Carreira, con lo cuál éste le espetó que, desde luego, ya sabía a partir de ahora con quien tenía que sentarse para negociar y que él no estaba entre los elegidos.



Directamente, al final la moción contó con los votos, aparte del Partido Popular, de PSOE, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Ciudadanos, pero con la abstención de Caballas.