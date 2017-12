¿Alguna vez han escuchado la palabra pádel o paddie y no saben qué significa? ¿Sus familiares o compañeros de trabajo juegan un deporte del cual ustedes no tienen ni idea? Posiblemente en algún momento de su vida todos se han hecho esa pregunt. Pero lo cierto es que en España el pádel es la nueva moda, está en boca de todos y el que no sabe algo sobre pádel se lo inventa.

Pero ¿qué es exactamente el pádel? El pádel es un deporte que se practica desde hace muchos años en el mundo, en España se comienza a practicar alrededor de los años 70 en un exclusivo club de Marbella. Uno de los clientes de este club era un famoso tenista llamado Manolo Santana el cual comienza a organizar una gran cantidad de torneos de este deporte y poco a poco aumenta su popularidad. Tanto fue el crecimiento del pádel en España que en el año 1993 fue reconocido como modalidad deportiva. Es un deporte muy fácil de jugar, que no necesita de mucha técnica y que tiene un campo de juego bastante fácil de construir.

¿Con qué accesorios debemos contar para jugar pádel?

Una pala de pádel, la cual dependiendo del productor puede ser de diferentes materiales, tener una gran cantidad de huecos en el centro de diferente tamaño, una superficie de golpeo rugosa o lisa, todo esto depende de los gustos de cada jugador.

Un elemento el cual no suelen tener en cuenta pero es de los más relevantes son las zapatillas, es muy importante sentir seguridad cada vez que te mueves en la cancha. Y esta seguridad depende de varios aspectos claves como son: Una suela resistente asegura además de durabilidad, una buena tracción y cuidado de las piernas. Si las zapatillas son cómodas, sentirán como si jugaran en una cancha sobre nubes (algo que solo se siente con zapatillas pádel adidas mujer , como por ejemplo las Adizero, las Barricade 2017 e incluso las Ubersonic). Un aspecto clave en el juego es la estabilidad, es claro que si las zapatillas no te ayudan a mantenerte estable, podrás caer en cualquier momento, lo mismo pasa con la tracción. El diseño de las zapatillas adidas es novedoso y permite sentirte segura de tu figura cuando estas en la cancha.

Los paleteros son accesorios extra que ayudan mucho a la hora del cuidado de la paleta y también para el traslado de la misma.

Por ello es recomendable vestirse y usar los mejores accesorios y de las mejores marcas (como por ejemplo adidas) y para ello debemos comprarlas en tiendas online de pádel especializadas, ya que estas tiendas nos ofrecen una gran variedad de productos en las cuales seguramente podemos encontrar la mejor paletera, la mejor paleta y sobre todo las zapatillas que nos hagan lucir mejor en la cancha (no solo el aspecto físico sino también en la manera en la cual juegas). De lo que no hay ninguna duda es que luego de haber leído este pequeño reportaje compraran los accesorios y disfrutaran de un día diferente jugando pádel.