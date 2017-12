Tras las últimas entradas de inmigrantes se está empezando a divulgar el mensaje del miedo. No me sorprende. Siempre es el mismo y promovido por los mismos. Mucho tardaron en salir publicados los artículos sobre las mafias y sus organizaciones. Los esperaba. Están escritos al dedillo de una Administración que tapa sus errores y malas gestiones con este tipo de términos: mafias, ataques, asaltos, peligros, invasión… Todo resulta menos complicado de lo que uno piensa. Hablar con los inmigrantes saca de dudas: claro que entran organizados, claro que lo hacen en bloque, claro que usan cizallas (lo que ahora se rebautiza como medio sofisticado), claro que intentan alcanzar su objetivo que no es otro que pasar… ¿pero hay algo nuevo en todo esto?, ¿cuándo han visto que llamaran a la puerta y pidieran permiso para entrar? Desde finales de los 90 las entradas son así, incluso hubo épocas en las que arrojaban a niños y bebés por el vallado para conseguir el pase seguro de los más pequeños; etapas en las que todos unidos reventaban las puertas o tiraban parte de las vallas; periodos en los que las cortaban… ¿qué hay de nuevo? Absolutamente nada, salvo el maquillaje que ahora utiliza el poder para disfrazar lo que está pasando, generando un miedo y una reacción entre la ciudadanía que puede traer muy malas consecuencias.



Ya se han podido ver en las redes sociales los comentarios de los descerebrados que quieren tomarse la justicia por su mano, que piden adoptar medidas radicales para terminar con las invasiones. Son víctimas del terror y el odio que resultan de los mensajes oficiales faltos de rigor, en los que se mezclan términos de forma interesada que pueden ser sustituidos por lágrimas si a esto no se le pone un control.



Todavía no he escuchado al Gobierno de la Nación o a la propia Delegación darnos una explicación de por qué dejan abandonados a un puñado de guardias en la frontera a sabiendas de que hay alarma. ¿Por qué han decidido ahora que los GRS estén de noche?, ¿y antes?, ¿quién mete la pata en los operativos para luego romperse la camisa cuando le crecen los guardias heridos?, ¿con qué temeridad se decide dejar a media docena de agentes sin medios en un vallado por el que intentan cruzar cientos de personas? No, sobre esto no se habla, se prefiere vender titulares de mafias, ataques y demás ocultando lo que en verdad sucede en este punto.



Es cuando menos patético.