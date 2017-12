Admitida a trámite la denuncia presentada por la formación, que le acusa de “prevaricación”

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de nuestra ciudad ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) por presunta prevaricación del concejal Fernando Ramos en la concesión de la ampliación de sus establecimientos en las pasadas fiestas navideños.



MDyC ha procedido a presentar la correspondiente denuncia al entender “que se dan los elementos objetivos que el Código Penal exige para este tipo de delito”: una resolución de una autoridad o funcionario público; contraria a derecho, “pues entendemos que incumple la normativa local y nacional”; que no puede ser racionalmente explicada, ya que “el expediente se resuelve en un solo día, sin los informes preceptivos”; que se produce un resultado injusto, al darse una competencia desleal sobre el resto de establecimientos; y que la resolución beneficia económicamente al firmante de la misma.

“La autorización realizada por Ramos para auto-concederse la ampliación de horarios clama a los más altos niveles de la sinvergonzonería política”

MDyC ha elevado lo ocurrido “a los más altos niveles de la sinvergonzonería política”, “de aquellos que han llegado a un cargo público para beneficiarse, de quienes entienden el servicio público como la fórmula para enriquecerse, de aquellos que anteponen su interés muy particular, al interés general; ese del que el Desgobierno del Sr. Vivas siempre presume, pero nunca hemos visto plasmarse en las soluciones de los graves problemas de los ceutíes”.

“Un procedimiento exprés de un solo día”

Para el MDyC la concesión de la ampliación de horarios a sus propios establecimientos del concejal se hizo “en un procedimiento exprés de un solo día, incumpliendo la normativa local, ubicando sus bares en otras lugares, tan sólo para obtener un beneficio político no puede zanjarse con una regañina de nuestro inepto Alcalde y la retirada de las competencias sobre la materia”.



El MDyC entiende que no existe un “error de los técnicos”, ya que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y más cuando desde el MDyC “ya habíamos denunciado con anterioridad que el Concejal de Fomento votaba a favor de un reconocimiento de deuda de una empresa de la que había sido su abogado particular, discutiéndose la imposibilidad de actuar sobre asuntos que les afectaran directamente; estando presente el Sr. Ramos”.



Por ello, insisten en que no puede ocultar su conocimiento de la ilegalidad del hecho y que exigirán el inmediato cese del Concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad “en cuanto el Juzgado califique los hechos”.