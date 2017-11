El director provincial del Ministerio de Educación y Cultura indica que las otras dificultades son, por un lado, la necesidad de consolidar al profesorado y también mejorar los ‘tests’ de competencias de los alumnos

El director provincial del Ministerio de Educación y Cultura, León Bendayán, pasó por Cope Ceuta y FAROTV para hacer una análisis sobre la actual situación del mundo educativo. Se repasó no solamente el inicio del curso, sino también los tres grandes problemas, como son la falta de infraestructuras, el problema de la consolidación del profesorado y la mejora de las propias evaluaciones de los alumnos.



A lo largo de las distintas entrevitas que en dos años y medio hemos realizado a Leon Bendayan, éste se muestra como un gran defensor de la Formación Profesional a todos los niveles. Comenta que le produce una gran preocupación la salida de los alumnos de la ESO y que no intenten reengancharse, al menos, en la Formación Profesional Básica. Es una labor en la que vienen trabajando con éxito hace algo más de un curso.



-Hace tres meses que comenzó el curso escolar. ¿Todo en orden?



-Es verdad que el inicio del curso es el momento crucial, porque hablamos de unos mil cuatrocientos profesores y más de veintiún mil alumnos. Pero se pudieron cubrir todos los plazos y, en realidad, como todo marcha perfectamente, ya estamos mirando hacia el curso que viene.



-Al iniciarse el curso hubo quejas, principalmente en los institutos, donde durante las primeras semanas no estaban completas las plantillas de profesores.



-En muchas ocasiones, el problema es cubrir las plazas de interinos. Existen bolsas en toda España y hay autonomías que nos roban a los profesores que ya tenemos en los institutos. Deciden que les interesan más otras ofertas y se van después de unos años en nuestra ciudad. A partir de ahí se producen las vacantes y nosotros estamos en la obligación de realizar los procesos de selección, que llevan su tiempo. La verdad es que con los planes que existen para los próximos tres años esperamos reducir las tasas de interinidad que siguen siendo bastante altas, como hemos comentado en otras ocasiones.



-¿Cuáles son las principales deficiencias con las que cuenta el mundo educativo en nuestra ciudad?



-En primer lugar, las infraestructuras, porque seguimos contando con falta de espacio, aunque es verdad que hemos mejorado en relación con otros años. Además, dependemos de los propios presupuestos. Nuestro segundo problema es la necesidad de seguir consolidando al profesorado; ya hemos comentado antes la situación de los interinos. Y en tercer lugar, mejorar los test y las pruebas de evaluación de nuestro alumnado, donde también hemos subido varios puntos, pero necesitamos seguir mejorando en la adquisición de competencias.



-¿Qué pasa con el instituto que se va a construir con fondos europeos?



-Este instituto al final se va a construir en la parcela del Brull, que es con la que cuenta en estos momentos la Ciudad Autónoma. En primer lugar, todavía falta la catalogación, según las normas urbanísticas, del suelo para necesidades educativas. Sí hay un paso que se ha dado como es la cata arqueológica, la cual es obligatoria. Aún queda la realización del proyecto, la cesión de los terrenos por parte de la Ciudad al Ministerio para que sea propiedad del Gobierno central.



-También se iba a construir una colegio en Loma Colmenar.



-En las parcelas de las que se había hablado, detrás del Hospital Universitario, son muy complicadas, desde el punto de vista urbanístico y que obligan a movimientos de tierra que incrementa el coste de la edificación. Por tanto, la inversión sería muy fuerte. Dentro del propio Loma Colmenar estamos detrás de otras parcelas.



-¿Cómo nos encontramos a nivel de ratio?



-Hemos mejorado en estos aspectos. Hoy por hoy, en Ceuta, dentro de Educación Infantil quedan muy pocas clases que tengan más de 25 alumnos por aula. En las clases con alumnos de 3 y 4 años no hay ninguna y en las de 5 años, algunas aulas, aunque nunca por encima de 28.



-¿Y en Primaria?



-Es verdad que tenemos aulas con un total de 29 y 30 alumnos. Hemos podido tomar medidas parciales en determinados colegios como el nuevo ‘José Acosta’, donde como hay sitio, hemos abierto una tercera línea y se ha bajado la ratio. En otros centros ha pasado lo mismo.



-¿Y en la ESO?



-Ahí la situación es buena. Según la legislación la cifra legal es de 30 alumnos por aula, pero hemos de tener en cuenta que no podemos olvidarnos del efecto repetición. Si todos los alumnos de un primero de ESO aprueban y pasan a segundo y en segundo repiten un número determinado está claro que, en esa clase, habrá más de 30.



-¿Le molestó alguna de las afirmaciones que hicieron los miembros de la Junta de Personal Docente?



-Hablaban por un lado de falta de profesorado. En realidad, ahora mismo nos encontramos con los mismos números de maestros y profesores que en los años previos a la crisis, como en 2011 y 2012. Nos hemos ido recuperando. Pero también es verdad que nos encontramos con más alumnos, aunque más bien porque existe un menor absentismo por parte del alumnado. Aún siendo alta la tasa de nacimientos en Ceuta, es cierto que se ha estancado. De todas maneras, ojalá que la senda de ir recuperando efectivos para la educación se mantenga.



-¿Cómo están combatiendo el absentismo?



-Existen una serie de protocolos en los centros y no olvidemos que también contamos con el personal del convenio MEC-Ciudad y se detecta. Si ese absentismo se produce entre los alumnos de educación obligatoria, es decir, hasta cuarto de ESO, están las visitas a las viviendas y se toman las medidas adecuadas con los padres, tal y como marca la legislación. A mí, de verdad, la que me preocupa más es la de los jóvenes que con 16 años han terminado la educación obligatoria y no tienen la ESO. Por ello, hacemos el trabajo desde la Formación Profesional y una buena salida es la FP básica. Pueden encontrar ahí un perfil profesional porque, luego, pueden pasar a un grado medio, luego a uno superior y de ahí a la Universidad. Hemos logrado algún que otro éxito en esta labor de intentar que estos jóvenes no dejen los estudios y algunos de ellos, incluso, han llegado al final a los estudios universitarios.



-¿Qué nuevos grados de FP básica han ofertado ustedes este año?



-En el ‘Almina’ hemos ofertado uno de panadería y pastelería. En el ‘Siete Colinas’ dos ciclos, uno de mantenimiento de viviendas y otro de reforma de edificio, junto con uno de auxiliar de oficina que se da en el ‘Puertas del Campo’. Cada cierto tiempo vamos cambiando de perfil porque se van saturando los huecos que existen en el mercado laboral con las distintas promociones que van saliendo. Son grados que luego tienen continuidad en grado medio y superior. Los IES de nuestra ciudad cuentan con una variopinta oferta en los distintos grados de Formación Profesional a todos los niveles y con mucha aceptación últimamente.