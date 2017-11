El saxofonista actúa por tercera vez en el Festival de Jazz. Será el encargado de cerrar esta edición con su ‘big band’ a las 21:30 horas

Ramón Cardo & The Nyora Boppers es el nuevo proyecto del saxofonista Ramón Cardo, consagrado en la escena nacional desde los años 80, Cardo es sin duda uno de los grandes valores del jazz del país que cerrará esta noche a las 21.30 horas la XXIII edición del Festival de Jazz.

El histórico maestro Ramón Cardo es, además, director e impulsor de las principales ‘big bands’ del jazz nacional, así como líder de otras formaciones y, hasta hace bien poco, cabeza del Departamento de Jazz del Conservatorio Superior de Valencia. Un puesto con el que comienza su conversación con El Faro mostrando bastante indignación, como docente entregado desde hace casi dos décadas al ser testigo de “un pésimo sistema que vive un retraso de 50 años”. En sus palabras se aprecia no solo su pasión por el jazz, también su amor y respeto, en los que se entrevén la impotencia de no poder seguir con esa densa y extensa labor pedagógica que hace tanto tiempo inició.

De su larga y dilatada experiencia como amante e impulsor de esta disciplina en el panorama nacional dejará muestra esta noche, cuando echará ‘la llave’ en el Revellín donde llega con 18 componentes de su ‘big band’ para poner el sólido y genuino lenguaje que corresponde a este estilo, enriqueciéndolo con sus virtudes de la improvisación.

–Defendió la necesidad de estudiar el jazz dentro del grado profesional y ahora lo abandona. ¿Por qué?



–Por las enormes discrepancias con el sistema educativo impuesto y que, además, no cambia. Un sistema anclado en el pasado que no está ofreciendo una alternativa a unos estudios artísticos dignos, donde los que se encargan de decidir saben muy poco de la melancolía de la música y, menos aún, de jazz.

–También imparte clase en la universidad. ¿Continúa con ello?



–No, también lo he abandonado, los mandé a todos a la mierda: a los profesores, al sistema y al Gobierno. Tenemos que comernos un sistema educativo pésimo donde los que forma, parte de él están condenados a convertirse en dinosaurios.

–¿Debería estar considerada la música como una carrera universitaria?



–Tendría que estar considerada como carrera universitaria. Sin embargo, no creo que un músico, para que tenga un título de universitario, deba “comerse” una serie de asignaturas que no le van a aportar nada. En realidad sí que le va aportar, todo lo que aprendes es bueno en tu vida, pero esas asignaturas no están enfocadas de una manera práctica a lo que luego se va a dedicar el individuo si es un player, es decir, un señor que va a interpretar Jazz o lo que sea.

–Es impulsor de las ‘big bands’ en la Comunidad Valenciana. ¿De dónde surge esta iniciativa? ¿Por qué lo considera importante?



–Soy músico y valenciano, y allí en todos los pueblos existe una banda, así que cuando comencé desde joven a aficionarme al jazz decidí crear la primera ‘big band’, o banda de jazz. Además este modelo es un forma muy buena de iniciar en el jazz a lo jóvenes, es de alguna forma, el vehículo para comenzar en el estilo.

–¿Tienen más seguidores las ‘big bands’ que el jazz puro o clásico?



– Probablemente sí, tiene más tirón, es más atractivo y lo hace menos elitista porque es una extracción del jazz en pantalla panorámica. Tiene lo esencial del jazz, ese blues y las raíces negras, orquestado, proyectado con un sonido muy a lo bestia, por lo que potencia las sensibilidades al máximo y es más asequible para el público.

–¿Qué espectáculo será el que cierre esta noche el Festival?



–Un concierto preparado con mucho cariño. Es la tercera vez que actúo en este Festival y me encanta, creo que es fantástico. Así que hemos invertido, la banda y yo, mucho tiempo y dedicación para preparar un espectáculo compuesto por un repertorio precioso que partirá de estándares de los años 40 hasta llegar al jazz actual, con música muy asequible e ingredientes jazzísticos muy potentes.