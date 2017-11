Desde el momento en que se conoció la noticia de la visita real, la ciudad se convirtió en un hervidero de preparativos, en un incensante ir y venir para que todo estuviera perfecto de cara al tan esperado lunes 5 de noviembre.



El Hotel Parador Muralla no fue ni mucho menos ajeno a los ajetreados preparativos que se sucedieron por toda la ciudad. Y es que fue otro de los escenarios de la estancia de Sus Majestades en nuestra ciudad.

Sobre ellos caía la responsabilidad de organizar y elaborar el almuerzo de los Reyes y de los 300 comensales que les acompañarían a la mesa ese día. Sin embargo, la organización de la jornada comenzaba varios días antes de que los monarcas pisaran tierra caballa.

Personal de seguridad de la Casa Real se trasladó al Parador varios días antes del evento para organizar uno de los aspectos más importantes de la visita: garantizar la protección de los monarcas durante su estancia.

“Tenían que pasar desapercibidos y muchos compañeros del establecimiento nos preguntaban qué hacían esas personas en la sala de calderas o en las azoteas. También se entregó un listado de los trabajadores del hotel y de los clientes que estaban hospedados y de las reservas previstas”, declara el jefe de Administración del Parador, José Carmona.

Otro de los aspectos que también se cuidó al milímetro por parte de los responsables del hotel fue el menú que se ofrecería a los comensales.

“Le presentamos tres propuestas al jefe de la Casa Real. Él me preguntó qué le pondría a los Reyes y eligió los platos y vinos que yo le recomendé”, apunta el jefe de Comedor del Parador, Lucas Artesero.

El menú consistió en un entrante a base de ‘Pipirrana de gambas y orejones de tomate seco con vinagreta de aguacate’, para continuar con el plato principal de ‘Lomo de sama asada con ajo blanco y cebollitas glaseadas’ y finalizar con una ‘Tarta crujiente de manzana caramelizada con helado de Pedro Ximénez y salsa de frutas rojas’.



El almuerzo se desarrolló en un ambiente muy relajado en el que los Reyes se sintieron “muy arropados” por los ciudadanos. “No se lo esperaban y se notaba que estaban muy a gusto”, recuerda Artesero.

En un entorno tan distendido no es de extrañar que el monarca atendiera una de las peticiones que Artesero le planteó tras el almuerzo.

“Me acerqué al jefe de la Casa Real para decirle que nos queríamos hacer una foto con los monarcas y me respondió que no le molestara porque tenía mucha prisa. No le hice caso y me dirigí a Su Majestad al que le expliqué que el personal se quería fotografiar con él. De inmediato se levantó y nos la hicimos”.