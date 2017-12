Un ciudadano denuncia “la mala praxis de Correos” al aplicar el DUA de forma automática

Esta es la historia de un ciudadano que se siente estafado, se siente víctima de un “atraco a mano armada” por parte de Correos, después de convertir la recepción de unos presentes para los próximos Reyes en un acto desagradable.



Desagradable porque ha terminado ‘tocando la cartera’ y porque deja al ciudadano sin capacidad de defensa. No solo a él, sino a muchos más atrapados en la famosa polémica del DUA que, a pesar de su reiterada denuncia pública (incluso llegó al Pleno), sigue vigente.

“Pretendo disfrutar estos Reyes en el domicilio de un familiar residente en Ceuta y cometí el error de comprar regalos en Amazon y enviarlos directamente a esta ciudad. Por cada uno de los tres paquetes con valor inferior a 150 euros, mi familiar ha debido abonar 14 euros y un total de 61 incluyendo el IPSI. Es una estafa con mayúsculas permitida en una empresa pública que supone un agravio para los ceutíes, en comparación con el importe único de IVA que debe pagarse en la península”

Lo denuncia Jorge González, que además de ponerse en contacto con El Faro ha elevado una reclamación a la Subdirección General de Régimen Postal.

“Lo más grave es que Correos no informe de que sus servicios son potestativos y aplique automáticamente esta gestión sin más. Esto es una estafa consentida por las autoridades, que son perfectamente conocedoras de estas prácticas. Tengo entendido que el despacho de Correos es opcional y en ningún caso obligatorio en paquetes cuyo valor sea menor de 150 euros”

En el caso de este ceutí denuncia que Correos “ha aplicado el DUA de forma automática y sin dar opción alguna a que mi familiar realice las gestiones aduaneras por su cuenta, imponiendo una tasa de 14 euros por cada uno de los paquetes entregados, debiendo abonar un total de 61 euros, incluyendo el IPSI”.



“Me parece como mínimo una mala praxis por parte de Correos que debe ser atajada de inmediato, dado que no solo se crea un agravio con respecto a los servicios que da Correos en la península, sino que además aplica una tarifa de la que no dudo que tenga un sustento legal, pero que es desorbitada a todas luces.



En cualquier caso, compeler a los usuarios a pagarla cuando no lo han solicitado y no informar de la opcionalidad de dicha gestión, me parece un actuar propio de empresas subcontratas que actúan al margen de la legalidad, lo que es especialmente sangrante en el caso de una compañía pública”, añade en su queja.



Este afectado no descarta acudir a los juzgados para pedir su protección en un asunto ya sangrante.