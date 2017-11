Hoy. Sí, tal día como hoy, hace diez años, se produjo un hecho histórico para Ceuta: la visita de quienes eran los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. La noticia oficial se convirtió en la noticia. No había nada más relevante que aquello. En Ceuta no podía caber otra información de peso que una que todos los ceutíes llevaban esperando años y años. Ese 5 de noviembre de 2007 se produjo y Ceuta se volcó con los Reyes, en un acto que, ahora, diez años después, cada uno recuerda a su manera. ¿Qué hacía usted ese día?, ¿dónde estaba?, ¿cómo lo recuerda? Cada uno responderá a estas cuestiones de forma personal. FAROTV también ha querido responderlas. Y en esta Casa no podíamos pasar por alto una fecha tan especial: 10 años no de una noticia cualquiera, sino de LA NOTICIA. ¿Cómo obviarlo? Así que desde esta Casa hemos querido ofrecer algo diferente, contar quizá lo que todavía no se sabía… ¿difícil, verdad? Pero no imposible. Hoy, además de las páginas especiales que dedicamos a LA NOTICIA en el diario decano, les ofrecemos en nuestra web y redes sociales el vídeo especial que con tanto cariño hemos preparado para que ustedes, los lectores a quienes nos debemos y por los que trabajamos día a día, conozcan algo más de aquel 5 de noviembre. Algo más contado por quienes, de una u otra manera, fueron también protagonistas de la jornada o les tocó trabajar a contrarreloj por cumplir con lo establecido, por atender la agenda que, en cuestión de días, debía acatarse. 10 años de visita real. 10 años que no hemos querido pasar por alto con nuestro trabajo. Si nosotros hemos disfrutado, si sus protagonistas se han emocionado con los recuerdos… ahora solo queda que ustedes lo disfruten y, por qué no, aprendan algo más de lo que fue la trastienda del evento histórico para Ceuta.